Αίγιο: Απεβίωσε ο πολιτικός μηχανικός Αλέξης Μαρινόπουλος

Ο Σύλλογος Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για την απώλεια του Αλέξη Μαρινόπουλου.

03 Οκτ. 2025 10:50
Εφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Αλέξης Μαρινόπουλος.

Ο Σύλλογος Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, σε ανακοίνωσή του «εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια του συναδέλφου μας Αλέξη Μαρινόπουλου.

Τον ΑΛΕΞΙΟ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟ, τον
χαρακτήριζε το ήθος του και η εργατικότητά του. Η προσφορά του, τόσο προς
τους συναδέλφους του όσο και προς τους πολίτες ήταν πολύτιμη.
ΑΙΩΝΙΑ η ΜΝΗΜΗ σου συνάδελφε.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση σήμερα
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Α) Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα.

Β) Να καταθέσει στεφάνι

Γ) Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του
εκλιπόντος.

Δ) Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δ.Σ. στην κηδεία.

Ε) Να δημοσιοποιηθεί το παρόν ψήφισμα στον Τοπικό Τύπο και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του».
