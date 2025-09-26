Αίγιο: Επτά άτομα «πίσω» από απάτη 30.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, τηλεφωνική απάτη με θύμα ιδιοκτήτρια καταστήματος.

26 Σεπ. 2025 10:38
Εξιχνιάστηκε, μετά από ερευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στην Αιγιαλεία.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη  απάτης  σε
βάρος επτά ατόμων (πέντε γυναίκες – δυο άνδρες), τα πλήρη  στοιχεία
των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, στις 31/01/2024, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με
ιδιοκτήτρια καταστήματος στην Αιγιαλεία και προσποιούμενος υπάλληλο του λογιστή της, της ζήτησε να διεκπεραιώσει μέσω τραπεζικής ηλεκτρονικής
εφαρμογής, πληρωμή κρατικής επιδότησης ύψους 900  ευρώ, της οποίας
ήταν δικαιούχος.

Η παθούσα πείστηκε από τα λεγόμενα του απατεώνα και μετέφερε διαδοχικά
το συνολικό χρηματικό ποσό των 29.690 ευρώ σε τραπεζικούς
λογαριασμούς, με δικαιούχους τους επτά κατηγορούμενους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.

 
