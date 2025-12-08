Αίγιο: Κόντρα άνευ ουσίας για το παγοδρόμιο – Μπλόκο, προσωρινά, στο έργο για το Πάρκο Χριστουγέννων

Τι λέει ο καταγγέλλων, τι απαντά ο αντιδήμαρχος

Αίγιο: Κόντρα άνευ ουσίας για το παγοδρόμιο - Μπλόκο, προσωρινά, στο έργο για το Πάρκο Χριστουγέννων Ο εργολάβος ξεκίνησε το έργο χωρίς να έχει τελειώσει ο διαγωνισμός
08 Δεκ. 2025 13:00
Pelop News

Tην ερχόμενη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η τελετή εγκαινίων για το Πάρκο Χριστουγέννων στο Αίγιο, αλλά προχθές προέκυψε ένα πρόβλημα! Καθαρά προσωρινό, όμως. Η κατασκευή του παγοδρομίου στην πλατεία Αγίας Λαύρας (το παγοδρόμιο θα είναι φέτος το μεγάλο «κλου» του Πάρκου) «πάγωσε», όταν στο σημείο που εκτελούνται εργασίες για τη διαμόρφωση του παγοδρομίου που θα στηθεί για τις γιορτές, πήγε η Αστυνομία και προχώρησε σε σύλληψη, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, του υπευθύνου του συνεργείου κατασκευής, μετά από καταγγελία για την άδεια για την κατασκευή.

Στον δήμο Αιγιάλειας, όπως εξήγησε στην «Πελοπόννησο της Δευτέρας» ο Γ. Φραγκονικολόπουλος, υπάρχει η εκτίμηση, ή και σιγουριά, πως αφενός τίποτα το μεμπτό δεν συνέβη και αφετέρου η παράταξη Σπηλιόπουλου προσπάθησε να «βγάλει απ’ τη μύγα ξύγκι» χωρίς λόγο και αιτία.

Η καταγγελία έγινε από τον δημοτικό σύμβουλο της ελάσσονος αντιπολίτευσης (του κ. Σπηλιόπουλου) Παρασκευά Σπυρόπουλο, ο οποίος ανέφερε αρχικά το γεγονός στην Εισαγγελία και του ζήτησαν να απευθυνθεί στην Αστυνομία. Ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι ο διαγωνισμός για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου λήγει στις 12 Δεκεμβρίου (!) και οι προσφορές κατατίθενται μέχρι τις 11 του μήνα (!). Ομως, όπως είπε, το έργο ξεκίνησε πριν παρέλθουν οι προθεσμίες.

Ο κ. Σπυρόπουλος ξεκαθάρισε πως δεν έχει πρόθεση να μη στηθεί το παγοδρόμιο και να μη γίνει το Πάρκο των Χριστουγέννων, αρκεί να γίνουν όλα νόμιμα.

«Πώς γίνεται όταν ο διαγωνισμός για το παγοδρόμιο στην πλατεία Αγίας Λαύρας να λήγει 12 του μήνα, ο εργολάβος να έχει ξεκινήσει την κατασκευή του εδώ και τέσσερις ημέρες και μάλιστα να χρησιμοποιούνται και υλικά του δήμου; Πώς ξέρει η δημοτική αρχή δέκα ημέρες πριν τη λήξη του διαγωνισμού ποιος θα είναι ο εργολάβος;» ανέφερε ο κ. Σπυρόπουλος.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιώργος Φραγκονικολόπουλος απάντησε στην «ΠτΔ»: «Η κατασκευή που ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε είναι η βάση στην οποία θα μπει το παγοδρόμιο. Καμία προθεσμία δεν παραβιάσαμε. Πρόκειται καθαρά για μια προεργασία. Και μόλις βγει ποιος θα αναλάβει το έργο, θα το ξεκινήσει. Αλλά η βάση υποδοχής πρέπει ήδη να υπάρχει. Κι αυτό κάναμε. Θα πάρει σήμερα τυπικά την απόφαση η Κοινότητα Αιγίου για τη βάση υποδοχής και όλα θα τελειώσουν.

Ο Δήμος, απάντησε, με επίσημη ανακοίνωση: «Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού καταγγέλλει τις στοχευμένες προσπάθειες που επιχειρούν να εμποδίσουν την υλοποίηση του Πάρκου των Χριστουγέννων και άλλων πολιτιστικών δράσεων στην πόλη μας. Ολες οι δράσεις μας έχουν στο επίκεντρο τα παιδιά και πραγματοποιούνται με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια, τη χαρά και την πρόσβασή τους σε ποιοτικό πολιτισμό. Παρά την υπεύθυνη και συστηματική δουλειά εργαζομένων, συνεργατών και εθελοντών, υπάρχουν κινήσεις που επιχειρούν να ακυρώσουν πρωτοβουλίες που προσφέρουν πολιτισμό, δημιουργικότητα και ζωή στο Αίγιο. Η Αντιδημαρχία δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει την υπονόμευση έργων που στηρίζουν τα παιδιά και προάγουν τον πολιτισμό της πόλης».

