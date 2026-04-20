Αίγιο: Με λαμπρότητα η Απόδοση της εορτής της Παναγίας Τρυπητής

Σε κλίμα κατάνυξης η επανατοποθέτηση της θαυματουργού εικόνας στον θρόνο της

20 Απρ. 2026 10:06
Pelop News

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, 19 Απριλίου 2026, οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Πολιούχο του Αιγίου, Ζωοδόχο Πηγή Παναγία Τρυπητή. Η Ιερά Ακολουθία της Αποδόσεως της εορτής τελέσθηκε στο ομώνυμο Ιερό Προσκύνημα, παρουσία των τοπικών αρχών και πλήθους προσκυνητών.

Της Ιεράς Ακολουθίας χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, συμπροσευχομένου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου.

Κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας εψάλησαν οι Χαιρετισμοί της Παναγίας της Τρυπητής, ενώ ακολούθησε η λιτάνευση της θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου εντός του Ιερού Προσκυνήματος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η επανατοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στον θρόνο Αυτής υπό των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων κ. Αμβροσίου και κ. Ιερωνύμου.

Κατά το πέρας της Ιεράς Ακολουθίας, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο για την προσευχητική παρουσία και συμμετοχή του στην Ιερά Πανήγυρη.

Επίσης, ευχαρίστησε τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, οι οποίοι λάμπρυναν τις λατρευτικές συνάξεις των προηγουμένων ημερών, άπαντες τους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και τους προσκεκλημένους κληρικούς για τη συμμετοχή τους.

Εν συνεχεία, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε θερμώς τον επικεφαλής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής «Κοσμάς ο Μελωδός» της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Βασίλειο Μπίκο και τους Ιεροψάλτες αυτής, καθώς και τους Ιεροψάλτες του Ιερού Προσκυνήματος για την κατανυκτική απόδοση των ύμνων της Ακολουθίας της Αποδόσεως και των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Επιπροσθέτως, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Αλέξανδρο Λουκάτο, Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως, τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Γρηγόριο Μαμαλή, Ιερατικώς Προϊστάμενο του Ιερού Προσκυνήματος, και τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Δημήτριο Χατζηαθανασίου, Εφημέριο του Ιερού Προσκυνήματος, για την άρτια διοργάνωση της πανηγύρεως, καθώς και άπαντες τους Αρχιερατικούς Επιτρόπους της Ιεράς Μητροπόλεως για την πολύτιμη συμβολή τους.

Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε ακόμη την ευγνωμοσύνη του προς τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο και τους συνεργάτες του, για την εποικοδομητική συνεργασία, και προς όλους του πολιτικούς Άρχοντες για την παρουσία τους, προς τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας κ. Βασίλειο Ροδόπουλο και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, προς τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αιγίου κ. Ανδρέα Οικονόμου, τον Λιμενάρχη Αιγίου Πλωτάρχη Γ΄ Λ.Σ. κ. Μιχαήλ Κωστάκη και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και προς τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου, Αντιπύραρχο κ. Παναγιώτη Πετρόπουλο, για την εξασφάλιση της δεούσης ευταξίας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Σεβασμιώτατος και στα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως, τα οποία ανέλαβαν τη μετάδοση και προβολή της Ιεράς Πανηγύρεως, ευχαριστώντας τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ΛΥΧΝΟΣ TV της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, τον διαδικτυακό σταθμό Aigialeia TV, τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας «Διακονία και Μαρτυρία», τον διαδικτυακό σταθμό Orthodoxia info, ο οποίος μετέδωσε την Ακολουθία της Αποδόσεως της εορτής, καθώς και όλα τα μέσα ενημερώσεως της περιφερείας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Κατακλείοντας, ο Σεβασμιώτατος επεσήμανε ότι η Παναγία η Τρυπητή αποτελεί το καύχημα της πίστεώς μας, τη Σκέπη κάθε χριστιανού που προστρέχει με πίστη στη χάρη Της. Ως στοργική Μητέρα, οδηγεί κάθε άνθρωπο πλησίον του Αναστάντος Ιησού Χριστού, με σκοπό την κατά χάριν θέωση.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος ευχήθηκε η Υπεραγία Θεοτόκος η Τρυπητή να φωτίζει και να ενισχύει όλους μας, ώστε να καθιστάμεθα διαρκώς καλύτεροι άνθρωποι, οικοδομώντας έναν κόσμο ελπίδος και αγάπης για τα παιδιά και τους νέους μας, οι οποίοι με ευλάβεια προστρέχουν στην απαντοχή της Προστάτιδος του Γένους των Χριστιανών, επιζητώντας τις θεοπειθείς πρεσβείες Της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ