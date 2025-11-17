Αίγιο: Στις 20/11 η επανελειτουργία του ναού Εισοδιών της Θεοτόκου

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ενημερώνει για την επαναλειτουργία του ιστορικού Ιερού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Αίγιο, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό του 1995.

Μετά από πολυετή προσπάθεια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Αμβροσίου για την αποκατάσταση και ανακαίνισή του, και χάριν της δωρεάς των Μεγάλων Ευεργετών κ.κ. Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, ο Ναός πλέον είναι ένας ζωντανός μνημειακός φάρος της τοπικής μας Εκκλησίας, έτοιμος και πάλι να υποδεχθεί το πλήρωμα της Εκκλησίας μας.

Η επίσημη επαναλειτουργία του Ιερού Ναού θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/11/2025, παραμονή της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, με την τέλεση του Μεγάλου Πανηγυρικού Αρχιερατικού Εσπερινού, ενώ την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, Παρασκευή 21/11, θα τελεσθεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



