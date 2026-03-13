Αίγιο: Συνάντηση του Επιχειρηματικού Συλλόγου με τον Δ. Τριανταφυλλόπουλο

Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση εργασίας στα γραφεία του Εμποροεπαγγελματικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Δ. Αιγιαλείας με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο. Το Προεδρείο έθεσε τα βασικά προβλήματα του εμπορικού κόσμου, με κύριο θέμα την πεζοδρόμηση της Κλ. Οικονόμου, ζητώντας άμεση ανεξάρτητη οικονομοτεχνική μελέτη για τη βιωσιμότητα των καταστημάτων.

Ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος παρουσίασε τις βασικές θέσεις του Συλλόγου: εξωραϊσμό εισόδων και δημιουργία parking, βελτίωση οδικού δικτύου, επανεκκίνηση Open Mall, δημιουργία στεγασμένης αγοράς, ανάπτυξη ΒΙΟ.ΠΑ., κυκλική συγκοινωνία, αξιοποίηση Χαρτοποιίας, Μαρίνας και Πανεπιστημιακών Σχολών, ανάδειξη Αρχαίας Ελίκης και πολιτιστικών θησαυρών, στήριξη ασφάλειας, νοσοκομείου, ΕΒΟ και πρωτογενούς τομέα, καθώς και εκσυγχρονισμό αγροτικών δρόμων.

Ο Σύλλογος τόνισε τον ρόλο του ως φυσικός σύμμαχος της Δημοτικής Αρχής και τονίζοντας τη συμβολή του στην αγορά. Ο κ. Τριανταφυλλόπουλος δεσμεύτηκε να στηρίξει την προβολή των στόχων του Συλλόγου και κάθε μελλοντική δράση.

