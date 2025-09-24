Αίθριος και σήμερα Τετάρτη 24/9 ο καιρός, πότε χαλάει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Η σημερινή Τετάρτη (24/9) ξεκινά με καλές καιρικές συνθήκες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και τη δυτική Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στο Ιόνιο αναμένονται τοπικές νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν, με πιθανότητα για ασθενείς βροχές τη νύχτα. Κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα, με μέγιστες τιμές 28-30 βαθμούς, έως 31-32 στα ηπειρωτικά, ενώ σε Σποράδες, Κυκλάδες και Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27-28°C.

Αναλυτική πρόγνωση ΕΜΥ για σήμερα Τετάρτη 24/9:

Αττική: Αίθριος καιρός, άνεμοι 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία 18-30°C.

Αίθριος καιρός, άνεμοι 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία 18-30°C. Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια, άνεμοι έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία 15-29°C.

Ηλιοφάνεια, άνεμοι έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία 15-29°C. Πάτρα : Αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ανεμοι 3-4 μποφόρ. Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

: Αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ανεμοι 3-4 μποφόρ. Μακεδονία – Θράκη: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ορεινά, θερμοκρασία 13-31°C.

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ορεινά, θερμοκρασία 13-31°C. Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Καλοκαιρία, νεφώσεις το απόγευμα, πιθανότητα βροχής στο Ιόνιο το βράδυ, θερμοκρασία 15-31°C.

Καλοκαιρία, νεφώσεις το απόγευμα, πιθανότητα βροχής στο Ιόνιο το βράδυ, θερμοκρασία 15-31°C. Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, θερμοκρασία 14-32°C (στις Σποράδες έως 27°C).

Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, θερμοκρασία 14-32°C (στις Σποράδες έως 27°C). Κυκλάδες – Κρήτη: Σχεδόν αίθριος, λίγες νεφώσεις στα ορεινά της δυτικής Κρήτης, θερμοκρασία 18-28°C.

Σχεδόν αίθριος, λίγες νεφώσεις στα ορεινά της δυτικής Κρήτης, θερμοκρασία 18-28°C. Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος, θερμοκρασία 18-29°C.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, όμως από τις προμεσημβρινές ώρες θα εμφανιστούν νεφώσεις στα βόρεια και σταδιακά σε ορεινές περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στην ανατολική Μακεδονία δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Ιόνιο πιθανότητα για βροχές νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι από βορρά 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς στα βόρεια, με μέγιστες 28-30°C, τοπικά 31°C στα ηπειρωτικά.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με εξαίρεση τα δυτικά όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι βόρειοι, 3-4 μποφόρ στα δυτικά, 4-6 στα ανατολικά και 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Στα δυτικά ο καιρός θα επιδεινωθεί με νεφώσεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες από το πρωί, που σταδιακά θα επηρεάσουν και ηπειρωτικές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια, με τοπικές νεφώσεις στο βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί 4-5 μποφόρ στα δυτικά, βόρειοι 4-6 μποφόρ στα ανατολικά και στο Αιγαίο τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε όλη τη χώρα.

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Επιδείνωση του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά, που στη συνέχεια θα επεκταθούν σε ηπειρωτικές περιοχές και το βόρειο Αιγαίο. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα παραμείνει πιο ήπιος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι δυτικοί-νοτιοανατολικοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά, 4-6 μποφόρ, στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



