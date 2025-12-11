Αίτημα παραίτησης για τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προκλητική» παρουσία Καββαδά σε εσωκομματική σύσκεψη της ΝΔ

Θέμα πολιτικής τάξης εγείρει η αντιπολίτευση μετά την αποκάλυψη ότι ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καββαδάς, συμμετείχε σε εσωκομματική σύσκεψη της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτησή του, κάνοντας λόγο για «κομματική εργαλειοποίηση» του Οργανισμού, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφει τα πυρά του απευθείας στον πρωθυπουργό.

Αίτημα παραίτησης για τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προκλητική» παρουσία Καββαδά σε εσωκομματική σύσκεψη της ΝΔ
11 Δεκ. 2025 12:31
Pelop News

Η παρουσία του Ιωάννη Καββαδά στα γραφεία της ΝΔ, την ώρα που η Εξεταστική Επιτροπή διερευνά κρίσιμες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, άνοιξε νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ΠΑΣΟΚ μιλά για «θεσμικό εκτροχιασμό» και ζητά την απομάκρυνσή του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η ευθύνη βαραίνει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το γεγονός καταγγέλθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής από την εισηγήτρια της μειοψηφίας, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία ζήτησε την άμεση παραίτησή του.

Όπως ανέφερε, «η παρουσία του κ. Καββαδά στη χθεσινή εσωκομματική σύσκεψη αποτελεί πρόκληση», τη στιγμή που —όπως είπε— «ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται στη βαθύτερη κρίση των τελευταίων ετών». Η κα Αποστολάκη κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι, παρά τη διπλή θέση του στον Οργανισμό και στην ΑΑΔΕ, «εμφανίζεται ελάχιστα στη δουλειά του» και αντί να ασχολείται με τα προβλήματα των παραγωγών, «επέλεξε να διαθέσει πάνω από δύο ώρες για να κατευνάσει κυβερνητικούς βουλευτές».

Χαρακτήρισε τη στάση του «αδιανόητη», σημειώνοντας ότι «είναι απαράδεκτο ο επικεφαλής ενός κρίσιμου κρατικού οργανισμού να παρέχει προνομιακή ενημέρωση σε στελέχη της κυβέρνησης, ενώ οι παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι, εξαπατημένοι και βρίσκονται ξανά στους δρόμους».

Η βουλευτής μίλησε για «αμετανόητη εργαλειοποίηση» του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι ο Οργανισμός «αντί να λειτουργεί ως θεσμικός πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, χρησιμοποιείται ως εργαλείο εξυπηρέτησης κομματικών συμφερόντων». Η ίδια υποστήριξε ότι «ο κ. Καββαδάς έχει απωλέσει κάθε ίχνος ανεξαρτησίας και θεσμικής νομιμοποίησης» και ότι «οφείλει να υποβάλει άμεσα την παραίτησή του».

Την κριτική κλιμάκωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος υποστήριξε ότι η ευθύνη για τη συμμετοχή του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κομματική σύσκεψη «ανήκει προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη». «Εκείνος είναι που πρέπει να παραιτηθεί», σημείωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μετατρέπει έναν υποτίθεται ανεξάρτητο οργανισμό σε «εργαλείο κομματικής χειραγώγησης».

Σύμφωνα με το ERTNews, η υπόθεση δημιουργεί πλέον σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μία περίοδο όπου οι αγρότες καταγγέλλουν καθυστερήσεις πληρωμών, ασάφειες στα κριτήρια και έλλειψη ενημέρωσης, την ώρα που οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:27 Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
18:25 Θεσσαλονίκη: Αγρότες μοίρασαν προϊόντα σε πολίτες για να ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία
18:17 Επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
18:09 Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
18:07 Στη Λακωνία η προετοιμασία της Εθνικής Κ18-Ποιος Πατρινός κλήθηκε
18:04 Στον Αθλητικό Εισαγγελέα στέλνει η ΕΟΚ πρόεδρο ΚΑΕ!
18:00 Αχαΐα – Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»
17:55 Εντάσεις και υψηλοί τόνοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
17:50 Τότε θα προβληθεί το επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά»
17:42 Τρόμαξε την Ευρώπη ο Ρούτε: Ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι το ΝΑΤΟ, η σύγκρουση είναι προ των πυλών
17:42 Το Άνοιγμα Νέων Κέντρων Μόδας
17:40 Με πατρινό οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών
17:33 Περιφέρεια: Το “CHERRY” συνομιλεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημιουργικών επιχειρήσεων στο ROUTELAB «UrbanFest 2025»
17:24 Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup
17:17 Κεραμέως: «Νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου»
17:09 Τότε θα γίνει το Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας άνοιξε διάλογο τη νέα ΚΑΠ
16:53 Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα
16:52 Δείτε πότε θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου
16:45 Οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ με τον Γαλατά Χανίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ