Αίτημα παραίτησης για τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προκλητική» παρουσία Καββαδά σε εσωκομματική σύσκεψη της ΝΔ

Η παρουσία του Ιωάννη Καββαδά στα γραφεία της ΝΔ, την ώρα που η Εξεταστική Επιτροπή διερευνά κρίσιμες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, άνοιξε νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ΠΑΣΟΚ μιλά για «θεσμικό εκτροχιασμό» και ζητά την απομάκρυνσή του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η ευθύνη βαραίνει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το γεγονός καταγγέλθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής από την εισηγήτρια της μειοψηφίας, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία ζήτησε την άμεση παραίτησή του.

Όπως ανέφερε, «η παρουσία του κ. Καββαδά στη χθεσινή εσωκομματική σύσκεψη αποτελεί πρόκληση», τη στιγμή που —όπως είπε— «ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται στη βαθύτερη κρίση των τελευταίων ετών». Η κα Αποστολάκη κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι, παρά τη διπλή θέση του στον Οργανισμό και στην ΑΑΔΕ, «εμφανίζεται ελάχιστα στη δουλειά του» και αντί να ασχολείται με τα προβλήματα των παραγωγών, «επέλεξε να διαθέσει πάνω από δύο ώρες για να κατευνάσει κυβερνητικούς βουλευτές».

Χαρακτήρισε τη στάση του «αδιανόητη», σημειώνοντας ότι «είναι απαράδεκτο ο επικεφαλής ενός κρίσιμου κρατικού οργανισμού να παρέχει προνομιακή ενημέρωση σε στελέχη της κυβέρνησης, ενώ οι παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι, εξαπατημένοι και βρίσκονται ξανά στους δρόμους».

Η βουλευτής μίλησε για «αμετανόητη εργαλειοποίηση» του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι ο Οργανισμός «αντί να λειτουργεί ως θεσμικός πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, χρησιμοποιείται ως εργαλείο εξυπηρέτησης κομματικών συμφερόντων». Η ίδια υποστήριξε ότι «ο κ. Καββαδάς έχει απωλέσει κάθε ίχνος ανεξαρτησίας και θεσμικής νομιμοποίησης» και ότι «οφείλει να υποβάλει άμεσα την παραίτησή του».

Την κριτική κλιμάκωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος υποστήριξε ότι η ευθύνη για τη συμμετοχή του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κομματική σύσκεψη «ανήκει προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη». «Εκείνος είναι που πρέπει να παραιτηθεί», σημείωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μετατρέπει έναν υποτίθεται ανεξάρτητο οργανισμό σε «εργαλείο κομματικής χειραγώγησης».

Σύμφωνα με το ERTNews, η υπόθεση δημιουργεί πλέον σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μία περίοδο όπου οι αγρότες καταγγέλλουν καθυστερήσεις πληρωμών, ασάφειες στα κριτήρια και έλλειψη ενημέρωσης, την ώρα που οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

