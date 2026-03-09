Αίτημα του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για παράταση αδειών σεισμόπληκτων κτιρίων

Ο Σύλλογος Μηχανικών Αιγιαλείας & Καλαβρύτων απέστειλε επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας άμεση θεσμική παρέμβαση για την παράταση ισχύος των αδειών επισκευής και ανακατασκευής σεισμόπληκτων κτιρίων, καθώς και για τον επανακαθορισμό των προθεσμιών στεγαστικής συνδρομής.

Τα προβλήματα που εντοπίζει ο Σύλλογος

Μεγάλος αριθμός αδειών έχει ήδη λήξει ή λήγει άμεσα, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.

Δεν υπάρχει σαφές και ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τη συνέχιση των φακέλων μετά τη λήξη των αδειών.

Πολλοί δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής αδυνατούν να υποβάλουν αιτήσεις λόγω διοικητικών καθυστερήσεων και μεταβολών αρμοδιοτήτων.

Η δίμηνη παράταση που είχε δοθεί το 2024 αποδείχθηκε ανεπαρκής και για το 2025 δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη ρύθμιση.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί διοικητικό κενό, θέτοντας σε κίνδυνο την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης και τη νομιμότητα των διαδικασιών.

Προτάσεις του Συλλόγου

Παράταση ισχύος όλων των σχετικών αδειών για εύλογο χρονικό διάστημα. Καθορισμός σαφούς νέας προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων στεγαστικής συνδρομής. Έκδοση ενιαίων οδηγιών για τον χειρισμό φακέλων μετά τη λήξη των αδειών. Ταχεία διαδικασία για εκκρεμείς υποθέσεις. Θεσμικός συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων.

Ο Σύλλογος τονίζει ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει τη συνέχεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Η άμεση ανταπόκριση αποτελεί ζήτημα δικαιοσύνης, ασφάλειας και θεσμικής συνέπειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



