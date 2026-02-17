Αιτωλοακαρνανία: Ηχησε το 112 για το φράγμα Στράτου – Απελευθέρωση υδάτων και προειδοποιήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απελευθέρωση υδάτων από τη ΔΕΗ στα φράγματα του Αχελώου, γεγονός που συνοδεύεται από αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή και μέτρα ασφαλείας για την προστασία της δημόσιας ζωής και περιουσίας. Η Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Αγρινίου καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις παραποτάμιες περιοχές και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΗ Α.Ε., η ενισχυμένη διαχείριση των υδάτινων ροών σχετίζεται με την ομαλή λειτουργία των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των τεχνικών έργων. Οι πολίτες πρέπει να απέχουν από κοίτες ποταμών, αναχώματα και τεχνικές εγκαταστάσεις και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες ανακοινώσεις.

Παράλληλα, με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ 7/2026) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μαζί με τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, λόγω υψηλού κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και παράκτιων πλημμυρών από θυελλώδεις ανέμους.

Σήμερα το απόγευμα, ο Δήμος Αγρινίου συμμετείχε σε σύσκεψη του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠ) για τον συντονισμό ενεργειών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Η δημοτική αρχή παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη και ενημερώνει τους πολίτες με έγκυρες και επίσημες πληροφορίες.

