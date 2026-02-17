Αιτωλοακαρνανία: Ηχησε το 112 για το φράγμα Στράτου – Απελευθέρωση υδάτων και προειδοποιήσεις

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν παραποτάμιες περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών

Αιτωλοακαρνανία: Ηχησε το 112 για το φράγμα Στράτου – Απελευθέρωση υδάτων και προειδοποιήσεις
17 Φεβ. 2026 21:16
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απελευθέρωση υδάτων από τη ΔΕΗ στα φράγματα του Αχελώου, γεγονός που συνοδεύεται από αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή και μέτρα ασφαλείας για την προστασία της δημόσιας ζωής και περιουσίας. Η Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Αγρινίου καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις παραποτάμιες περιοχές και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΗ Α.Ε., η ενισχυμένη διαχείριση των υδάτινων ροών σχετίζεται με την ομαλή λειτουργία των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των τεχνικών έργων. Οι πολίτες πρέπει να απέχουν από κοίτες ποταμών, αναχώματα και τεχνικές εγκαταστάσεις και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες ανακοινώσεις.

Διαβάστε επίσης Προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία: Αυξημένες εκροές νερού στον Αχελώο λόγω έντονων βροχοπτώσεων

Παράλληλα, με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ 7/2026) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μαζί με τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, λόγω υψηλού κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και παράκτιων πλημμυρών από θυελλώδεις ανέμους.

Σήμερα το απόγευμα, ο Δήμος Αγρινίου συμμετείχε σε σύσκεψη του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠ) για τον συντονισμό ενεργειών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Η δημοτική αρχή παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη και ενημερώνει τους πολίτες με έγκυρες και επίσημες πληροφορίες.

Αιτωλοακαρνανία: Ηχησε το 112 για το φράγμα Στράτου – Απελευθέρωση υδάτων και προειδοποιήσεις

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:54 Όταν τα αδέλφια γίνονται ξένοι: Γιατί η αποξένωση είναι συχνότερη απ’ όσο νομίζουμε
23:49 Αίολος Αγυιάς: Τι είπε ο Βασίλης Σκέντζος για τη νίκη-θρίλερ με Ολυμπιάδα
23:37 Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις 2025
23:21 Viral βίντεο με «μονομαχία» Brad Pitt – Tom Cruise: Εντυπωσιακό deepfake πυροδοτεί συζήτηση για τα όρια της AI
23:04 Κουφονήσια: Αντιδράσεις για καντίνες και ομπρελοξαπλώστρες σε προστατευόμενες παραλίες
22:51 Όταν οι ειδήσεις φοβίζουν: Πώς η καταστροφολογία επηρεάζει την ανησυχία για την υγεία
22:39 Οι ΗΠΑ χτύπησαν σε Ειρηνικό και Καραϊβική ναρκο-σκάφη – Έντεκα νεκροί
22:24 Ολυμπιακός: Όλοι έτοιμοι για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν – Ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας
22:20 Κύπελλο Ελλάδος: Άνετα ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ – Προκρίθηκε στα ημιτελικά
22:15 Διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας: Τεταμένο το κλίμα την πρώτη ημέρα στη Γενεύη
22:04 Στυτική Δυσλειτουργία: Πέντε τρόποι να την αντιμετωπίσεις
21:53 Hellenic Train: Άκυρα τα δρομολόγια της Τετάρτης στη γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία
21:41 Καμένο ΙΧ στη Νέα Πέραμο – Ερευνώνται σύνδεσμοι με τη δολοφονία 27χρονου επιχειρηματία
21:32 ΟΠΕΚΑ: Ελεγχος για παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων την περίοδο 2020-2022
21:24 Γιατί πολλές γυναίκες διαλέγουν να έχουν σκύλο αντί για άνδρα
21:16 Αιτωλοακαρνανία: Ηχησε το 112 για το φράγμα Στράτου – Απελευθέρωση υδάτων και προειδοποιήσεις
21:08 Πάτρα: Την Τετάρτη οι κηδείες των δύο αδελφών που βρέθηκαν νεκρές στην Εγλυκάδα – Ποιες ήταν
21:00 Πάτρα: Το παντοπωλείο της γειτονιάς εξελίχθηκε – Ο Παναγιώτης Στασινόπουλος στην «Π»
20:52 Προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία: Αυξημένες εκροές νερού στον Αχελώο λόγω έντονων βροχοπτώσεων
20:44 Χεζμπολάχ: Απόρριψη του χρονοδιαγράμματος για τον αφοπλισμό εντός τεσσάρων μηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ