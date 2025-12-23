Αιτωλοακαρνανία: «Ξαφνικά έχουμε ελπίδα» – Συγκινεί η μητέρα του 18χρονου Μάριου μετά τη μεταμόσχευση ήπατος BINTEO

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και αισιοδοξία μίλησε η μητέρα του 18χρονου Μάριου, ο οποίος υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο, στέλνοντας μήνυμα ζωής και ευγνωμοσύνης.

23 Δεκ. 2025 12:32
Με εμφανή συγκίνηση και βαθιά ανακούφιση μίλησε η μητέρα του 18χρονου Μάριου, λίγες ημέρες μετά την επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος στην οποία υποβλήθηκε ο γιος της στο Τορίνο της Ιταλίας. Όπως ανέφερε, η οικογένεια βιώνει πλέον μια νέα πραγματικότητα, γεμάτη ελπίδα και αισιοδοξία.

«Ξαφνικά υπάρχει μια καινούργια ζωή. Ξαφνικά έχουμε την ελπίδα. Ξέρουμε ότι θα πάμε καλά. Νιώθουμε πάρα πολύ ευτυχισμένοι», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA η μητέρα του Μάριου, Εύη Βέρρη. Όπως τόνισε, η επιτυχία της μεταμόσχευσης άνοιξε έναν νέο δρόμο ζωής τόσο για τον ίδιο τον 18χρονο όσο και για την οικογένειά του.

Η κ. Βέρρη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό προσωπικό της Ιταλίας, αλλά και προς τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό τους. «Μας έδωσαν μια νέα ζωή οι Ιταλοί. Και μας έδωσαν μια νέα ζωή οι προσευχές μας και ο κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη δύναμη της ανθρώπινης συμπαράστασης.

Σε πιο προσωπικό τόνο, μίλησε και για την επιθυμία του Μάριου να επιστρέψει στην καθημερινότητά του. «Θέλει να γυρίσει στο σπίτι του, να μπει στο δωμάτιό του και να κάνει τα πράγματα που έκανε πριν», είπε, μεταφέροντας μάλιστα με χαμόγελο έναν διάλογο μεταξύ τους, δείγμα της σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα.

Κλείνοντας, η μητέρα του 18χρονου εξέφρασε την ευχή το δύσκολο αυτό κεφάλαιο να αποτελέσει το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο στη ζωή του παιδιού της. «Να πάρει τη νέα του ζωή που του χάρισαν οι άνθρωποι και ο Θεός και να τη ζήσει στο έπακρο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του Μάριου παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και ο 18χρονος έχει πλέον μεταφερθεί εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία για την πορεία της ανάρρωσής του.


