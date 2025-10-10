Ακίνητα: Πώς κερδίζουν οι ιδιοκτήτες αφορολόγητα ενοίκια για τρία χρόνια, ποιοι ωφελούνται και ποιοι χάνουν το κίνητρο

Από τον Νοέμβριο τίθεται σε εφαρμογή το νέο μέτρο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που προβλέπει τριετή απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ιδιοκτήτες οι οποίοι εκμισθώνουν κατοικίες που παρέμεναν «κλειστές» επί τουλάχιστον 36 συνεχόμενους μήνες. Στόχος είναι η ενεργοποίηση αδρανών ακινήτων και η ενίσχυση της διαθεσιμότητας κατοικιών σε οικογένειες και κρατικούς λειτουργούς που δυσκολεύονται να βρουν στέγη.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου. Για να ισχύσει η απαλλαγή, το ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί ως «κενό» στα έντυπα Ε1 και Ε2 για τα έτη 2022, 2023 και 2024, ενώ η μίσθωση πρέπει να συναφθεί μεταξύ 8 Σεπτεμβρίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2026, με ελάχιστη διάρκεια τριών ετών.

Το μέτρο προβλέπει επίσης νέα όρια εμβαδού: έως 140 τ.μ. για τρίτεκνους, 160 τ.μ. για πολύτεκνους με τέσσερα παιδιά, με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί. Έτσι, διευρύνεται η κατηγορία των ακινήτων που μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς.

Οι ιδιοκτήτες διατηρούν τη φοροαπαλλαγή ακόμη κι αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει νωρίτερα, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα επαναμισθωθεί εντός τριών μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση, η απαλλαγή χάνεται μόνο για τα επόμενα μισθώματα.

Επιπλέον, προβλέπεται ευελιξία για μισθώσεις μικρότερης διάρκειας, ελάχιστης έξι μηνών, ειδικά για δημόσιους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς και στρατιωτικούς που μετακινούνται προσωρινά. Το φορολογικό όφελος ισχύει μόνο εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση. Αν διατεθεί παράλληλα σε βραχυχρόνια πλατφόρμα, ο ιδιοκτήτης χάνει πλήρως την απαλλαγή και φορολογείται αναδρομικά.

Το κίνητρο εφαρμόζεται μόνο για την πρώτη τριετία μίσθωσης κάθε ακινήτου και δεν μπορεί να επαναληφθεί. Επίσης, δεν καλύπτει ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί ως «κενά» την περίοδο 2022–2024 ή δεν είχαν καταγραφεί σε μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα στο 2025.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



