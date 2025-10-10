Ακίνητα: Πώς κερδίζουν οι ιδιοκτήτες αφορολόγητα ενοίκια για τρία χρόνια, ποιοι ωφελούνται και ποιοι χάνουν το κίνητρο

Από τον Νοέμβριο τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ακίνητα: Πώς κερδίζουν οι ιδιοκτήτες αφορολόγητα ενοίκια για τρία χρόνια, ποιοι ωφελούνται και ποιοι χάνουν το κίνητρο
10 Οκτ. 2025 8:45
Pelop News

Από τον Νοέμβριο τίθεται σε εφαρμογή το νέο μέτρο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που προβλέπει τριετή απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ιδιοκτήτες οι οποίοι εκμισθώνουν κατοικίες που παρέμεναν «κλειστές» επί τουλάχιστον 36 συνεχόμενους μήνες. Στόχος είναι η ενεργοποίηση αδρανών ακινήτων και η ενίσχυση της διαθεσιμότητας κατοικιών σε οικογένειες και κρατικούς λειτουργούς που δυσκολεύονται να βρουν στέγη.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου. Για να ισχύσει η απαλλαγή, το ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί ως «κενό» στα έντυπα Ε1 και Ε2 για τα έτη 2022, 2023 και 2024, ενώ η μίσθωση πρέπει να συναφθεί μεταξύ 8 Σεπτεμβρίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2026, με ελάχιστη διάρκεια τριών ετών.

Το μέτρο προβλέπει επίσης νέα όρια εμβαδού: έως 140 τ.μ. για τρίτεκνους, 160 τ.μ. για πολύτεκνους με τέσσερα παιδιά, με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί. Έτσι, διευρύνεται η κατηγορία των ακινήτων που μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς.

Οι ιδιοκτήτες διατηρούν τη φοροαπαλλαγή ακόμη κι αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει νωρίτερα, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα επαναμισθωθεί εντός τριών μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση, η απαλλαγή χάνεται μόνο για τα επόμενα μισθώματα.

Επιπλέον, προβλέπεται ευελιξία για μισθώσεις μικρότερης διάρκειας, ελάχιστης έξι μηνών, ειδικά για δημόσιους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς και στρατιωτικούς που μετακινούνται προσωρινά. Το φορολογικό όφελος ισχύει μόνο εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση. Αν διατεθεί παράλληλα σε βραχυχρόνια πλατφόρμα, ο ιδιοκτήτης χάνει πλήρως την απαλλαγή και φορολογείται αναδρομικά.

Το κίνητρο εφαρμόζεται μόνο για την πρώτη τριετία μίσθωσης κάθε ακινήτου και δεν μπορεί να επαναληφθεί. Επίσης, δεν καλύπτει ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί ως «κενά» την περίοδο 2022–2024 ή δεν είχαν καταγραφεί σε μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα στο 2025.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:21 Σύγκρινε online τα τιμολόγια ρεύματος και δες ποιο σε συμφέρει μέσα σε 1 λεπτό
11:21 Στο Εφετείο ο «δολοφόνος με το τσεκούρι»: Αναβιώνει η φρίκη της ΔΟΥ Κοζάνης
11:19 Υπουργείο Εργασίας: Στην τελική ευθεία για τις συλλογικές συμβάσεις
11:18 Μ. Ρέππας: «Μεγάλη η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου»
11:17 Ευελπίδων: Γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια
11:11 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπιες διορθώσεις στο ξεκίνημα
11:09 Ο Απόλλων χωρίς Κιέρ κόντρα στο Παγκράτι
11:06 Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας
11:00 Πάτρα: Καρέ καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς – Ξεκινά η δίκη
10:57 Χατζηδάκης προς βρετανικές εταιρείες: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
10:56 Black Rabbit: Αδέλφια, ένας καθρέφτης της κοινωνίας
10:56 Το «καμπανάκι» του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας για την οικονομία
10:52 Τρίπολη: Αυτός είναι ο λόγος του μαχαιρώματος μαθητή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
10:48 Νέα Φιλαδέλφεια: Αιματηρή απόπειρα ληστείας διανομέα
10:47 Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ τη Δευτέρα ταξιδεύει στο Ισραήλ»-Ξεκίνησε η αποχώρηση δυνάμεων ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας Ναυπάκτου, το πρόγραμμα
10:40 Το μοναδικό σενάριο που θέλει την Εθνική να προκρίνεται στο Μουντιάλ
10:38 Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ
10:32 Τσιάρας στην «Π»: «Οι έντιμοι αγρότες να κάνουν λίγη υπομονή»
10:28 Υπόθεση επίθεσης σε οδηγό του Μετρό: Τι λέει το υπουργείο Μετανάστευσης για το δράστη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ