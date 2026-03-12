Ακίνητες τιμές καυσίμων

Η απότομη αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς στα 120 δολάρια ανά βαρέλι αποτυπώθηκε την επόμενη μέρα στις αντλίες της εγχώριας αγοράς με ανάλογες ανατιμήσεις. Δεν είδαμε όμως να συμβαίνει το ίδιο εδώ και δύο ημέρες που η τιμή του «μαύρου χρυσού» έχει υποχωρήσει στα 90 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές στην αντλία παραμένουν κολλημένες στο 1,85 ευρώ το λίτρο, αποδεικνύοντας ότι η αγορά εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για αισχροκέρδεια.

Μια ακόμα απόδειξη ότι η πολιτεία αδρανεί, εμφανιζόμενη ανίκανη να παρέμβει εγκαίρως και να προστατεύσει τους καταναλωτές.