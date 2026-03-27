Ακινητοποιήθηκε τρένο στην Οινόη – Εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη

Απίστευτη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν εκατοντάδες επιβάτες καθώς η αμαξοστοιχία με αριθμό 56, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό της Οινόης λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το τρένο που είχε πάνω από 400 επιβάτες είχε ξεκινήσει με καθυστέρηση από την Αθήνα και παρουσίασε βλάβη λίγο πριν την Οινόη ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση από την Hellenic Train για τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.

