Ακράτα: Πιάστηκε να οδηγεί μηχανή… πέντε χρόνια μετά την αφαίρεση του διπλώματος

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Ακράτα καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα, παρότι το δίπλωμά του είχε αφαιρεθεί εδώ και πέντε χρόνια. Την υπόθεση χειρίστηκαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας.

19 Νοέ. 2025 11:14
Pelop News

Στην Ακράτα συνελήφθη χθες το μεσημέρι ένας ημεδαπός άνδρας, όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, η οποία μάλιστα του είχε αφαιρεθεί πριν από πέντε χρόνια. Η παράβαση διαπιστώθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της τοπικής αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας προχώρησαν χθες το μεσημέρι στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η άδεια του είχε αφαιρεθεί πριν από πέντε χρόνια, ωστόσο ο ίδιος συνέχισε να οδηγεί παρά την απαγόρευση.

