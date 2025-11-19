Ακράτα: Πιάστηκε να οδηγεί μηχανή… πέντε χρόνια μετά την αφαίρεση του διπλώματος

Στην Ακράτα συνελήφθη χθες το μεσημέρι ένας ημεδαπός άνδρας, όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, η οποία μάλιστα του είχε αφαιρεθεί πριν από πέντε χρόνια. Η παράβαση διαπιστώθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της τοπικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η άδεια του είχε αφαιρεθεί πριν από πέντε χρόνια, ωστόσο ο ίδιος συνέχισε να οδηγεί παρά την απαγόρευση.

