Αλ. Χαρίτσης: Γι’ αυτό δεν πήγα στην κηδεία του Σαββόπουλου

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εξήγησε γιατί δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

«Χθες, την ώρα της κηδείας, επέλεξα να τον αποχαιρετήσω ακούγοντας σε λούπα την αριστουργηματική Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη», έγραψε ο κ. Χαρίτσης σε ανάρτησή του στο Facebook, εξηγώντας τους λόγους της απουσίας του.

Όπως τόνισε, «το θεώρησα πιο τίμιο, από το να σταθώ στη Μητρόπολη δίπλα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το μισό υπουργικό συμβούλιο και να ακούω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποχαιρετά τον “φίλο του τον Νιόνιο”».

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανέφερε πως κατανοεί την κριτική που ασκήθηκε προς τον ίδιο και τους αρχηγούς της Αριστεράς για την απουσία τους, σημειώνοντας: «Ακούω την κριτική και την καταλαβαίνω. Παραμένω αμφίθυμος. Αλλά σταθερά συγκινημένος».

Χαρακτήρισε τον Διονύση Σαββόπουλο «μεγάλο αντιφατικό», λέγοντας ότι τις τελευταίες ημέρες άκουσε ξανά τους δίσκους του και ένιωσε την ίδια συγκίνηση όπως παλιά.

«Παρόλη τη μεγάλη απογοήτευση από την πολιτική του στάση εδώ και χρόνια, τα τραγούδια του δεν γίνεται να πάψουν να αγγίζουν την ψυχή μας», έγραψε.

Στο κείμενό του, με τίτλο Ωδή στον μεγάλο αντιφατικό, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε στα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές:

«Γεννηθήκαμε με τη Συννεφούλα, μεγαλώσαμε με το Μη μιλάς άλλο γι’ Αγάπη και τον Καραγκιόζη, μάθαμε μουσικά γράμματα με τον Μπάλο και το Περιβόλι του Τρελού.

Προσεγγίσαμε το σύμπαν του Ντίλαν και το ροκ μέσα από τον Άγγελο Εξάγγελο και τον Παλιάτσο και τον Ληστή. Χορέψαμε το ροκ ζεϊμπέκικο της Μπέλου, πολιτικοποιηθήκαμε με τη συγκέντρωση της ΕΦΕΕ και το Κιλελέρ».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε πως «η συγκίνηση ήταν η ίδια, γνήσια και δυνατή, όπως και τότε, όπως θα είναι πάντα».

