Al Jazeera: Χωρίς ξεκάθαρο νικητή η σύγκρουση ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν

Καθώς η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες, του Ισραήλ και του Ιράν εισέρχεται σε παρατεταμένη φάση, η προοπτική μιας σαφούς στρατιωτικής νίκης απομακρύνεται, σύμφωνα με ανάλυση του Al Jazeera.

Το βασικό ερώτημα, όπως επισημαίνεται, δεν είναι πλέον ποια πλευρά θα επικρατήσει, αλλά με ποιον τρόπο μπορεί να τερματιστεί η σύγκρουση, η οποία επεκτείνεται σταδιακά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, εντείνοντας την περιφερειακή αστάθεια.

Κάθε κύκλος αντιποίνων επιβαρύνει το ήδη τεταμένο κλίμα, αυξάνοντας το κόστος για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Σε αυτό το πλαίσιο, η διπλωματική διέξοδος εμφανίζεται ως αναπόφευκτη εξέλιξη, όταν η συνέχιση των εχθροπραξιών παύει να είναι βιώσιμη.

Το Ιράν έχει αρνηθεί εμπλοκή σε επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών στον Κόλπο, προτείνοντας τη δημιουργία κοινής επιτροπής με τις χώρες της περιοχής για τη διερεύνηση των περιστατικών. Παρότι η πρόταση αυτή αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις, εκλαμβάνεται ως πιθανό άνοιγμα για αποκλιμάκωση.

Τα κράτη του Κόλπου, από την πλευρά τους, διατηρούν αποστάσεις από την άμεση εμπλοκή, περιοριζόμενα σε καταδίκες επιθέσεων και ενίσχυση της άμυνάς τους. Η στάση αυτή αποδίδεται στον φόβο μιας ευρείας σύρραξης με το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μακροχρόνια και καταστροφική σύγκρουση, ανάλογη με τον Πόλεμος Ιράν-Ιράκ.

Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί η έλλειψη σαφούς στρατηγικής κατεύθυνσης από την Ουάσινγκτον, ενώ η πολιτική του Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να διαμορφώνει καθοριστικά τη στάση του Ισραήλ στην περιοχή.

Η σύγκρουση αποκτά επιπλέον πολυπλοκότητα λόγω της επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε άλλα μέτωπα, όπως ο Λίβανος, αλλά και λόγω ενεργειών που επηρεάζουν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, ενισχύοντας τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το πιθανότερο σενάριο δεν είναι μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία, αλλά μια σταδιακή αποκλιμάκωση που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ξεκινήσει με περιορισμό των επιθέσεων σε υποδομές και κράτη του Κόλπου, καθώς και με δεσμεύσεις για αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικής χρήσης της περιοχής.

Σε επόμενο στάδιο, ενδέχεται να επιδιωχθεί ο τερματισμός των άμεσων επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με κάθε πλευρά να διαμορφώνει το δικό της αφήγημα περί επιτυχίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα μπορούσαν να παρουσιάσουν την παύση των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίτευξης στρατηγικών στόχων, όπως η αποδυνάμωση στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη αναμένεται να δώσει έμφαση στην αντοχή της και στην αποτροπή ευρύτερης αποσταθεροποίησης.

Όπως καταλήγει η ανάλυση, η έκβαση της σύγκρουσης πιθανότατα θα ακολουθήσει ένα γνώριμο μοτίβο διεθνών κρίσεων: όχι με έναν ξεκάθαρο νικητή, αλλά με μια συμφωνία που θα επιτρέπει σε όλες τις πλευρές να υποστηρίξουν ότι πέτυχαν τους βασικούς τους στόχους.

