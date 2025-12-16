Alco: Απογοητευμένοι από την ακρίβεια και απαισιόδοξοι οι πολίτες

Οι πολίτες είναι απογοητευμένοι από την ακρίβεια και απαισιόδοξοι ενόψει της νέας χρονιάς εμφανίζονται σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα 6 μέτρα για τη στέγη, άλλα 160 εκατομμύρια σε αγρότες και κτηνοτρόφους, διακομματική για το αγροτικό

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco οι πολίτες εμφανίζονται πως θα δαπανήσουν λιγότερα χρήματα στις φετινές γιορτές καθώς η ακρίβειας έχει γονατίσει τα νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα για τις φετινές γιορτές το 49% λέει πως θα δαπανήσει λιγότερα με πέρσι, το 37% τα ίδια και μόλις το 8% περισσότερα.



Στον αν υπάρχουν αγαθά που για οικονομικούς λόγους θα αναγκαστείτε να περιορίσετε στα φετινά γιορτινά τραπέζια το 32% λέει αρκετά, το 28% λίγα, το 24% όχι και το 11% πολλά.



Το 41% των πολιτών θεωρεί πως ήταν καλύτερο το 2025 από το 2024, το ίδιο κακό λέει το 25%, το ίδιο καλό το 22% και καλύτερο λέει το 8%.

Όσο για το 2026 θα είναι χειρότερο λέει το 40%, ίδια κακό λέει το 17%, καλύτερο λέει επίσης το 17%, ίδια καλό το 12% ενώ δεν ξέρω/δεν απαντώ λέει το 14%.

Στην ερώτηση για το αν ανησυχείτε ότι μπορεί να μην τα βγάλετε πέρα το 2026, αρκετά λέει το 31%,λίγο το 29%, καθόλου το 22%,πολύ το 12% και δεν ξέρω το 6%.



Στο ερώτημα αν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης σε άτομα μεγάλης ηλικίας το 84% λέει ναι, το 8% όχι και ένα 8% δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



