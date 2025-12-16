Alco: Απογοητευμένοι από την ακρίβεια και απαισιόδοξοι οι πολίτες

Για τις φετινές γιορτές το 49% λέει πως θα δαπανήσει λιγότερα με πέρσι, το 37% τα ίδια και μόλις το 8% περισσότερα

16 Δεκ. 2025 20:47
Οι πολίτες είναι απογοητευμένοι από την ακρίβεια και απαισιόδοξοι ενόψει της νέας χρονιάς εμφανίζονται σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco.

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco οι πολίτες εμφανίζονται πως θα δαπανήσουν λιγότερα χρήματα στις φετινές γιορτές καθώς η ακρίβειας έχει γονατίσει τα νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα για τις φετινές γιορτές το 49% λέει πως θα δαπανήσει λιγότερα με πέρσι, το 37% τα ίδια και μόλις το 8% περισσότερα.
Στον αν υπάρχουν αγαθά που για οικονομικούς λόγους θα αναγκαστείτε να περιορίσετε στα φετινά γιορτινά τραπέζια το 32% λέει αρκετά, το 28% λίγα, το 24% όχι και το 11% πολλά.
Το 41% των πολιτών θεωρεί πως ήταν καλύτερο το 2025 από το 2024, το ίδιο κακό λέει το 25%, το ίδιο καλό το 22% και καλύτερο λέει το 8%.

Όσο για το 2026 θα είναι χειρότερο λέει το 40%, ίδια κακό λέει το 17%, καλύτερο λέει επίσης το 17%, ίδια καλό το 12% ενώ δεν ξέρω/δεν απαντώ λέει το 14%.

Στην ερώτηση για το αν ανησυχείτε ότι μπορεί να μην τα βγάλετε πέρα το 2026, αρκετά λέει το 31%,λίγο το 29%, καθόλου το 22%,πολύ το 12% και δεν ξέρω το 6%.

Στο ερώτημα αν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης σε άτομα μεγάλης ηλικίας το 84% λέει ναι, το 8% όχι και ένα 8% δεν ξέρω/δεν απαντώ.

