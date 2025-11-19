Αλέκος Φλαμπουράρης: Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή στη μνήμη του

Την Πέμπτη 20/11/2025, η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Αλέκος Φλαμπουράρης: Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή στη μνήμη του
19 Νοέ. 2025 11:03
Pelop News

Με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης Τετάρτη 18/11/2025, η Βουλή τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη

«Να δηλώσω τη θλίψη μας για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Όσοι συνυπήρξαμε μαζί του στα έδρανα, θα θυμόμαστε την πραότητα του χαρακτήρα του και την ευγένειά του. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας και στην οικογένεια του και στο κόμμα του», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς.

Ο κόσμος της Αριστεράς, την οποία υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή, έμεινε φτωχότερος μετά τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση.

Λόγω της απώλειας του πρώην υπουργού, αναβλήθηκε η αυριανή σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων έως και την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας του Αλέκου Φλαμπουράρη.

«Ο συνεπής αγωνιστής, ο επιστήμονας, ο άνθρωπος της ορθής κρίσης που πάντα έβρισκε λύσεις, ο σύντροφος Αλέκος Φλαμπουράρης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας φτωχότερο τον κόσμο της Αριστεράς, την οποία υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή. Αρνούμενος να απογοητευτεί ή να αποσυρθεί, πήγε κόντρα στους δύσκολους καιρούς μέχρι το τέλος, δίνοντας σε όλους μας παράδειγμα.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Γκρατς στην Αυστρία και έπειτα αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης ως πολιτικός μηχανικός. Βρισκόταν επί δεκαετίες στην πρώτη γραμμή των αγώνων του ελληνικού λαού. Συμμετείχε, ως μαθητής, στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση. Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στη συνέχεια στο ΚΚΕ Εσωτερικού ΑΑ, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, διακρινόμενος και ως βουλευτής του και ως υπουργός.

Στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, αναλαμβάνοντας από το 2016 πρόσθετες αρμοδιότητες για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, καθώς και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Διατέλεσε βουλευτής από τον Σεπτέμβριο του 2015 ως τον Μάιο του 2023.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν πάντα εκεί, σε κάθε συγκυρία. Μέλος της ΠΓ και της ΚΕ του κόμματος μέχρι τον Ιούνιο του 2025 με καταλυτική προσφορά, ανέλαβε στη συνέχεια τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, ακατάβλητος και γεμάτος ιδέες, πρόθυμος πάντα να στηρίξει το κόμμα του και την πορεία του Ινστιτούτου.

Η λιτή περιγραφή, που ο ίδιος προτιμούσε, αναφορικά με τους σημαντικούς σταθμούς στη δράση και τη ζωή του, δεν μπορεί να αποδώσει επαρκώς όσα έπραξε, όσα βίωσε, όσα τόλμησε όλες τις δεκαετίες που στάθηκε ανυποχώρητος στη θέση που επέλεξε, μέσα στον λαό και για τον λαό, επιδιώκοντας την ενότητα της Αριστεράς αλλά και του προοδευτικού χώρου συνολικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

Καλό ταξίδι Αλέκο», ήταν το αντίο του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέκο Φλαμπουράρη.

Την Πέμπτη η πολιτική κηδεία

Στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 14:30, η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Υπενθυμίζεται ότι στην αναβολή όλων των εσωκομματικών συνεδριάσεων μέχρι την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, λόγω του θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη.

 

 

