Αλέξης Χαρίτσης από την Πάτρα: «Η αυτοδιοίκηση έχει αφεθεί στη μοίρα της από την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Στην Πάτρα βρέθηκε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με τοπικούς φορείς, συλλόγους και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, σκοπός της επίσκεψης είναι η καταγραφή των προβλημάτων της περιοχής και η αναζήτηση τρόπων πολιτικής και κοινοβουλευτικής παρέμβασης για την επίλυσή τους.

«Δυστυχώς, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και κοινά σε όλη τη χώρα», τόνισε ο κ. Χαρίτσης, σημειώνοντας ότι «παρατηρείται κατάρρευση του κοινωνικού κράτους». Όπως ανέφερε, το φαινόμενο αυτό αποτυπώνεται «στην εκπαίδευση, στις δομές της δημόσιας Υγείας, αλλά και σε μια σειρά υπηρεσιών που έχουν ουσιαστικά οδηγηθεί στην εξαφάνιση».

Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε με εκπροσώπους του Συλλόγου του ΚΕΘΕΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι δομές κοινωνικής φροντίδας και απεξάρτησης αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και χρηματοδότησης.

«Η αυτοδιοίκηση στο έλεος της κυβέρνησης»

Ο κ. Χαρίτσης στάθηκε ιδιαίτερα στη συζήτηση που είχε με τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, σχετικά με τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ο Δήμος. «Η αυτοδιοίκηση έχει αφεθεί στο έλεός της», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως οι δήμοι, παρά το ότι σηκώνουν τεράστιο κοινωνικό βάρος, παραμένουν υποστελεχωμένοι, υποχρηματοδοτημένοι και χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών.

«Αντίθετα με όσα προπαγανδίζει η κυβέρνηση περί ανάπτυξης και ξεπεράσματος της κρίσης, η κοινωνική κρίση βαθαίνει. Το κεντρικό κράτος έχει τεράστια ευθύνη για αυτό, γιατί ταυτόχρονα βλέπουμε ιδιωτικά συμφέροντα να καλύπτουν τα κενά που αφήνει το δημόσιο», υπογράμμισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Στο επίκεντρο τα έργα υποδομής και η πολιτική προστασία

Κατά τις επαφές του στην Πάτρα, ο κ. Χαρίτσης συζήτησε με φορείς και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας ζητήματα πολιτικής προστασίας, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές που έφτασαν μέχρι και εντός του αστικού ιστού της πόλης.

Αναφέρθηκε επίσης στα έργα υποδομής, θέτοντας ερωτήματα για την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής και την ολοκλήρωση της παραχώρησης του λιμανιού της Πάτρας στον Δήμο. Όπως σημείωσε, «η διαδικασία αυτή είχε ξεκινήσει το 2018, έγινε η παραχώρηση ενός μεγάλου τμήματος, αλλά από τότε έχει αφεθεί στην τύχη της».

«Απαιτείται πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση»

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε ότι η εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση «εξωραΐζει την πραγματικότητα» και «δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια που βιώνει η κοινωνική πλειοψηφία».

«Οι πολίτες αντιμετωπίζουν μείζονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Για να αντιμετωπιστούν, απαιτείται πολιτική αλλαγή, σε προοδευτική κατεύθυνση, με μια κυβέρνηση που θα έχει ως γνώμονα τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας», κατέληξε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

