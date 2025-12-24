Αλιμος: ΙΧ προσέκρουσε σε κατάστημα, τραυματίστηκε γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, στον Αλιμο, όταν ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας γυναίκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23/12/2025, όταν 31χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, υπό άγνωστες μέχρι στιγμές συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε είσοδο καταστήματος.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά μία υπάλληλος του καταστήματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



