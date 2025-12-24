Αλιμος: ΙΧ προσέκρουσε σε κατάστημα, τραυματίστηκε γυναίκα

ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε είσοδο καταστήματος, στον Αλιμο.

Αλιμος: ΙΧ προσέκρουσε σε κατάστημα, τραυματίστηκε γυναίκα
24 Δεκ. 2025 9:00
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, στον Αλιμο, όταν ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας γυναίκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23/12/2025, όταν 31χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, υπό άγνωστες μέχρι στιγμές συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε είσοδο καταστήματος.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά μία υπάλληλος του καταστήματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

