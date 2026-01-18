Αλλαγές στις πληρωμές των συντάξεων Φεβρουαρίου

Όλα τα Ταμεία θα προχωρήσουν στην πίστωση των ποσών από τις τελευταίες ημέρες Ιανουαρίου, με το χρονοδιάγραμμα να παρουσιάζει σχεδόν διαδοχικές ημερομηνίες καταβολής.

18 Ιαν. 2026 21:15
Σημαντικές μεταβολές στο πρόγραμμα καταβολής των συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 φέρνουν τις πληρωμές νωρίτερα για το σύνολο των συνταξιούχων. Όλα τα Ταμεία θα προχωρήσουν στην πίστωση των ποσών από τις τελευταίες ημέρες Ιανουαρίου, με το χρονοδιάγραμμα να παρουσιάζει σχεδόν διαδοχικές ημερομηνίες καταβολής.

Το χρονοδιάγραμμα καταβολής συντάξεων Φεβρουαρίου ανά κατηγορία Ταμείου

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

