Αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και τη λειτουργία του Δημοσίου προαναγγέλλει ο Λιβάνιος

Ένα ευρύ πακέτο θεσμικών αλλαγών που αγγίζει το εκλογικό σύστημα, τη συμμετοχή των ψηφοφόρων αλλά και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (6/3/2026) στο ΕΡΤnews. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η επιστολική ψήφος, οι ρυθμίσεις για τους ετεροδημότες, ο νέος σχεδιασμός για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και οι αλλαγές στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Επιστολική ψήφος και συνταγματικές επιφυλάξεις

Αναφερόμενος στην επιστολική ψήφο, ο υπουργός Εσωτερικών εξήγησε ότι η εφαρμογή της στις ευρωεκλογές θεωρείται εφικτή, καθώς το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο καθορίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τις εθνικές εκλογές, ωστόσο, σημείωσε ότι υπάρχουν συνταγματικές επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα υιοθέτησης του μέτρου.

Όπως διευκρίνισε, η Νέα Δημοκρατία προτίθεται να εισηγηθεί την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στο πλαίσιο της επόμενης συνταγματικής αναθεώρησης, ώστε να αρθούν τα σχετικά νομικά εμπόδια.

Διευκολύνσεις για τους ετεροδημότες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των ετεροδημοτών, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές.

Σήμερα, για τη συγκρότηση εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών απαιτούνται τουλάχιστον 30 ψηφοφόροι από τον ίδιο δήμο. Σύμφωνα με τον κ. Λιβάνιο, η προϋπόθεση αυτή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, κυρίως σε μικρότερες ή νησιωτικές περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών ανά νησί ή σε μεγάλους δήμους, ώστε να διευκολυνθούν περισσότεροι εργαζόμενοι που ζουν μακριά από τον τόπο εγγραφής τους.

Σχολιάζοντας το ζήτημα της αποχής, ο υπουργός σημείωσε ότι αυτή μπορεί να οφείλεται είτε σε πολιτικούς λόγους είτε σε πρακτικές δυσκολίες. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αξιοποιηθούν όλα τα θεσμικά εργαλεία ώστε «όσοι θέλουν να ψηφίσουν να μπορούν να το κάνουν».

Αλλαγές στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Σε ό,τι αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο Θεόδωρος Λιβάνιος προανήγγειλε την κατάργηση του δεύτερου γύρου, με την εκλογή να κρίνεται από το 42%.

Εφόσον κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώνει το ποσοστό αυτό, θα λαμβάνεται υπόψη και η δεύτερη εναλλακτική επιλογή που θα υπάρχει στο ψηφοδέλτιο, ένα σύστημα που στοχεύει –όπως ανέφερε– να απλοποιήσει τη διαδικασία και να περιορίσει τις επαναληπτικές αναμετρήσεις.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εξετάζεται η πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η δημιουργία περίπου 400 εκλογικών τμημάτων σε όλη τη χώρα, όπου αντί για τα παραδοσιακά ψηφοδέλτια θα υπάρχουν παραβάν με τάμπλετ για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Τριεδρικές περιφέρειες και νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης

Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε ακόμη στο εκλογικό σύστημα των τριεδρικών περιφερειών, το οποίο –όπως είπε– προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή από τις εθνικές εκλογές του 2031.

Παράλληλα, μίλησε για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος είναι η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων μεταξύ κράτους και αυτοδιοίκησης, ώστε να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι και να βελτιωθεί η λειτουργία των θεσμών.

Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο

Τέλος, ο κ. Λιβάνιος προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για τις κρίσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές θα γίνονται μέσω γραπτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξάγεται από το ΑΣΕΠ, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας και την ανάδειξη στελεχών που θα αναλάβουν την ευθύνη της διοίκησης στη δημόσια υπηρεσία.

