Αλλαγές στον ΑΜΚΑ: Εγκύκλιος για την περίθαλψη ανασφάλιστων πολιτών – Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου

Με κοινή εγκύκλιο που υπογράφουν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει το καθεστώς παροχής υγειονομικής περίθαλψης για τους ανασφάλιστους πολίτες και για όσους δεν διαθέτουν ενεργό ΑΜΚΑ.

Η εγκύκλιος, που τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2025, επισημαίνει ότι οι ομάδες αυτές των πολιτών έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις δημόσιες δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ενεργό ΑΜΚΑ.

Ποιοι καλύπτονται

Η εγκύκλιος καθορίζει ότι δικαίωμα κάλυψης έχουν:

Οι μη ασφαλισμένοι Έλληνες πολίτες και οι ομογενείς ελληνικής καταγωγής.

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών με νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ασφαλιστικά ταμεία και έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών, μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους.

Τι ισχύει για όσους δεν έχουν ενεργό ΑΜΚΑ

Για τους πολίτες χωρίς ενεργό ΑΜΚΑ, οι δημόσιες δομές Υγείας οφείλουν να τους κατευθύνουν προς τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, ώστε να ενεργοποιήσουν τον ΑΜΚΑ τους.

Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, οι πολίτες θα πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που τους παρέχονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν περίθαλψη χωρίς ενεργό ΑΜΚΑ

Η εγκύκλιος προβλέπει εξαιρέσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που μπορούν να λάβουν δωρεάν φροντίδα με την προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών:

Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε ιδρύματα, ανάδοχες οικογένειες ή βρίσκονται υπό επιτροπεία.

Έγκυες γυναίκες, με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο ή πανεπιστημιακή κλινική.

Άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές πρόνοιας, με σχετική βεβαίωση.

Άτομα σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, με βεβαίωση φιλοξενίας.

Ωφελούμενοι θεραπευτικών δομών, με πιστοποιητικό συμμετοχής σε πρόγραμμα θεραπείας.

Κρατούμενοι ή φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα ανηλίκων, με σχετική βεβαίωση κράτησης.

Όσοι εκτίουν ποινή με κοινωφελή εργασία, με απόφαση Δικαστηρίου.

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή με χρόνιες/ανίατες παθήσεις, με γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας

Δωρεάν περίθαλψη εξακολουθούν να δικαιούνται επίσης:

Αιτούντες άσυλο, ανιθαγενείς και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας,

Θύματα εμπορίας ανθρώπων ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης,

Θύματα εγκλημάτων που βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας.

Τέλος, η εγκύκλιος προβλέπει ότι όσοι διαθέτουν ανενεργό ΑΜΚΑ, αλλά έχουν ασφαλιστικά δικαιώματα από προηγούμενη εργασία, διατηρούν πλήρη ασφαλιστική ικανότητα για ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να απαιτείται νέα εγγραφή.

Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο πρόσβασης των ανασφάλιστων πολιτών στο δημόσιο σύστημα Υγείας, επιδιώκοντας διαφάνεια, ίση μεταχείριση και προστασία των πιο ευάλωτων.

