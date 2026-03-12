Νέο άλμα στις τιμές πετρελαίου παρά την απελευθέρωση αποθεμάτων

Αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο
12 Μαρ. 2026 8:07
Pelop News

Σημαντική άνοδο παρουσιάζουν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, παρά την ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) για τη μεγαλύτερη συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων στην ιστορία του.

Περίπου στις 03:00 ώρα Ελλάδας, το βαρέλι Brent Βόρειας Θάλασσας διαμορφωνόταν στα 98,60 δολάρια, με άνοδο 7,2%, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έφτανε τα 92,96 δολάρια, ενισχυμένο κατά 6,5%.

Η άνοδος καταγράφεται παρά την απόφαση των 32 κρατών-μελών του ΔΟΕ να διαθέσουν συνολικά 400 εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαταραχές που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για την έκτη και μεγαλύτερη σε όγκο συλλογική παρέμβαση του Οργανισμού από την ίδρυσή του το 1974.

Προσπάθεια καθησυχασμού από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις τιμές πετρελαίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεισφέρουν 172 εκατομμύρια βαρέλια, με την αποδέσμευση να ξεκινά προοδευτικά από την ερχόμενη εβδομάδα και να ολοκληρώνεται σε διάστημα περίπου 120 ημερών, όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ. Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη διάθεση αποθεμάτων από τη Δευτέρα, ενώ η Γερμανία εξέφρασε πρόθεση να πράξει το ίδιο χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης.

Ο πόλεμος, που βρίσκεται στην 13η ημέρα του, έχει οδηγήσει σε de facto διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται κανονικά το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή προς «το εχθρικό στρατόπεδο» και τους συμμάχους του μέχρι νεοτέρας.

Παράλληλα, οι ιρακινές αρχές ανέφεραν επίθεση εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων ανοικτά του Ιράκ, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον ενός ναυτικού. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για παρατεταμένο πόλεμο φθοράς.

Στις ασιατικές αγορές, ο δείκτης Nikkei στο Τόκιο υποχωρούσε άνω του 1%, ενώ ο Kospi στη Σεούλ παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητος.

