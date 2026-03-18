Άλμα τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά το χτύπημα στο Ιράν – Στα 108 δολάρια το Brent

Άμεση ήταν η αντίδραση των διεθνών αγορών ενέργειας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά το πλήγμα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο South Pars και τις απειλές της Τεχεράνης για αντίποινα, με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Ράλι στο Brent – Πλησιάζει τα 108 δολάρια

Το Brent, βασικό benchmark για το αργό πετρέλαιο, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4,5%, προσεγγίζοντας τα 108 δολάρια ανά βαρέλι. Η άνοδος αυτή αντανακλά τη γενικευμένη ανησυχία των αγορών για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

Άνοδος και στο φυσικό αέριο – Στα 55 ευρώ το TTF

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην αγορά φυσικού αερίου, με το TTF στο Άμστερνταμ να σημειώνει άνοδο 6,87%, φτάνοντας τα 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα νωρίς το απόγευμα.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την ανακοίνωση του Ιράν ότι το South Pars – ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου παγκοσμίως – αποτέλεσε στόχο επίθεσης.

Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ έπληξαν το South Pars και γειτονικές πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ασαλουγιέ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κοίτασμα είχε καταγράψει ρεκόρ ημερήσιας παραγωγής, φτάνοντας τα 730 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2025, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική του σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση και επιπτώσεις στις ροές LNG

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη διαθέτει πολλαπλές επιλογές για αντίποινα, μεταξύ των οποίων και πιθανές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου διεθνώς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών LNG υπό κανονικές συνθήκες. Τα στενά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά μετά τις επιθέσεις του προηγούμενου μήνα, εντείνοντας την αβεβαιότητα στις αγορές.

Η νέα αυτή άνοδος στις τιμές ενέργειας αναμένεται να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις τόσο στην ευρωπαϊκή οικονομία όσο και στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα, σε μια περίοδο ήδη αυξημένων πιέσεων και γεωπολιτικής αστάθειας.