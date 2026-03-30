Αλμα ζωής: Και φέτος διοργανώνει πασχαλινή δωροεκθεση

Τα καθαρά έσοδα της έκθεσης θα διατεθούν αποκλειστικά για την υποστήριξη και συνέχιση των προγραμμάτων του Συλλόγου

Αλμα ζωής: Και φέτος διοργανώνει πασχαλινή δωροεκθεση
30 Μαρ. 2026 16:55
Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας διοργανώνει την καθιερωμένη Πασχαλινή Δωροέκθεσή του και απευθύνει πρόσκληση σε όλους για να την επισκεφτούν.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει: «Από την Παρασκευή 3 έως και την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, θα σας υποδεχτούμε σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, γεμάτο δημιουργίες αγάπης. Θα βρείτε πασχαλινές λαμπάδες, γλυκά, παραδοσιακά κουλουράκια και μοναδικά δώρα, που έχουν προσφερθεί με φροντίδα από τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου.

Ημερομηνίες:

Παρασκευή 3 Απριλίου

Σάββατο 4 Απριλίου

Κυριακή 5 Απριλίου

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 21:00

Τοποθεσία:

Πλατεία Γεωργίου 17Α

(Ισόγειο Μεγάρου Λόγου & Τέχνης)

Τα καθαρά έσοδα της έκθεσης θα διατεθούν αποκλειστικά για την υποστήριξη και συνέχιση των προγραμμάτων του Συλλόγου, που προσφέρουν πολύτιμη ψυχοκοινωνική στήριξη, ενημέρωση και φροντίδα σε γυναίκες με καρκίνο μαστού και τις οικογένειές τους.

Με κάθε σας επιλογή, στηρίζετε έμπρακτα το έργο του Συλλόγου και γίνεστε μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας αλληλεγγύης και προσφοράς».

