Αλύγιστος ο Ολυμπιακός, βλέπει ακόμη και την κορυφή στη EuroLeague!

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε απόψε (12/2/2026) τη 18η νίκη του σε 27 αγώνες, που επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα (92-86) στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες (11-3 εντός και 7-6 εκτός έδρας) πήραν πολλά από πολλούς, με τον Εβάν Φουρνιέ να σκοράρει κατά ριπάς στο δεύτερο δεκάλεπτο, τον Σάσα Βεζένκοβ να γεμίζει ξανά τη στατιστική του και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι σταθερή απειλή, όπως είναι σε όλη τη διάρκεια της φετινής περιόδου.

Απ’ όλα τα μεγάλα καλάθια της βραδιάς, ο Βεζένκοβ έβαλε το μεγαλύτερο. Ένα τρίποντο για το 88-81 στο 39′, στο τέλος της επίθεσης, με εκτέλεση εκτός ισορροπίας. Ένα από αυτά τα τρίποντα που δουλεύει καθημερινά, για να είναι έτοιμος γι’ αυτές τις φάσεις.

Στο 16-12 έπεσε ο Ερυθρός Αστέρας (10-4 εντός και 6-8 εκτός έδρας), που δεν είχε τον Όγκνιεν Ντόμπριτς, έκανε σπουδαία προσπάθεια, έμεινε κοντά, προβλημάτισε τους ερυθρόλευκους, στο τέλος όμως δεν βρήκε το μεγάλο σουτ που θα του έδινε την ευκαιρία ακόμη και να “κλέψει” το ματς.

Ο MVP

Ο Σάσα Βεζένκοβ. Ο συνήθης ύποπτος. Ο παίκτης που σε αρκετές από τις υπόλοιπες ομάδες της EuroLeague θα ήταν πρώτος σε όλα κάθε βράδυ. Ο Βούλγαρος έβαλε το μεγάλο τρίποντο για το 88-81 και έκλεισε τη βραδιά με 23 πόντους από 4/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 6/9 βολές. Μαζί με οκτώ ριμπάουντ, μία ασίστ και πέντε κερδισμένα φάουλ στα 32 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Ο αγώνας

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουορντ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ μπήκε στο ματς ο Ολυμπιακός, που βρέθηκε πίσω με έξι (2-8), αλλά έδειξε ψυχραιμία και διάβασε καλά το παιχνίδι. Ο Γουορντ με επτά πόντους έκανε σπουδαία δουλειά για το 16-16 στο έβδομο λεπτό, ο Ντόρσεϊ έβαλε το πρώτο του σουτ για το προσπέρασμα αμέσως μετά και στο τέλος της περιόδου (24-20) οι ερυθρόλευκοι είχαν βρει τα πατήματά τους.

Ο Φουρνιέ άνοιξε το δεύτερο δεκάλεπτο με δύο τρίποντα σε 24 δευτερόλεπτα (30-20 στο 11′), έβαλε και τρίτο για το 38-26 στο 14′ κι ο Ολυμπιακός άρχισε να μοιάζει με το τσουνάμι των προηγούμενων αγώνων. Το τέταρτο μακρινό σουτ του Φουρνιέ έγραψε το 47-35 στο 18′, όμως ο Ερυθρός Αστέρας επιβίωσε σε αυτό το δύσκολο για εκείνον σημείο, έμεινε κοντά και με πείσμα πήγε στα αποδυτήρια στο -4 (49-45) χάρη σε καλάθι του Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Ο Μπαρτζώκας άνοιξε το β’ μέρος με την αρχική του πεντάδα, ο Ντόρσεϊ έβαλε τρίποντο για το 54-47 στο 22′, ο Βεζένκοβ έγραψε το 61-53 όταν ο Ερυθρός είχε πιστέψει στην ανατροπή και οι Πειραιώτες συνέχισαν να βρίσκουν απαντήσεις κάθε φορά που ο αντίπαλος τους πίεζε. Ένα τρίποντο του Μπόλομποϊ μείωσε στους τέσσερις (70-66) και σε αυτή την απόσταση έκλεισε και το τρίτο δεκάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το +4 από την πρώτη περίοδο.

Ο Νιλικίνα άνοιξε την τέταρτη με τρίποντο για το 75-68, ο Βεζένκοβ έκανε ένα μυθικό κάρφωμα για το 79-70 στο 33′ και όλα έδειχναν να λειτουργούν στην εντέλεια για τους γηπεδούχους. Ένα φλότερ του Φουρνιέ μετά από δικό του επιθετικό ριμπάουντ έκανε το 83-77 στα 3:38″ πριν από το φινάλε, ο ίδιος τελείωσε αιφνιδιασμό για το 85-78 στο 37′, πριν ο Βεζένκοβ βάλει το τρίποντο για το 88-81 που έκρινε τον αγώνα στο 39′.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεζ, Σεμές, Μπουμπέρ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1 τρίποντο, 10 ασίστ, 2 λάθη), Νιλικίνα 3 (1 τρίποντο, 2 ασίστ), Γουορντ 7 (3/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 23 (4/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/9 βολές, 8 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 17 (1/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 6 (2/3 δίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Χολ 2, ΜακΚίσικ 5 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Τζόουνς 4 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 18 (2/4 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 11 (4/5 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μπάτλερ 15 (3/8 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 6/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάλινιτς 6 (2), Ιζούντου 4, Μοτιεγιούνας 9 (3/3 δίποντα, 3/5 βολές), Μπόλομποϊ 9 (3/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Νουόρα 21 (7/13 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Οτζελέγε 2, Μονέκε 9 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Ντος Σάντος

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 16/26 δίποντα, 14/35 τρίποντα, 18/25 βολές, 32 ριμπάουντ (22 αμνυντικά – 10 επιθετικά), 23 ασίστ, 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 14 λάθη, 20 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ερυθρού Αστέρα: 25/42 δίποντα, 8/26 τρίποντα, 12/19 βολές, 38 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 15 επιθετικά), 18 ασίστ, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη, 23 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 29η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας (25/2 στις 20:00), ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα υποδεχθεί την Αναντολού Εφές (25/2 στις 21:30).

