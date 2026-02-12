Υπόθεση «οδηγός»: Ποδοσφαιριστής διεκδικεί 7 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση από συλλόγους γιατί δεν τον προστάτευσαν μετά από ρατσιστική επίθεση

Στην Αγγλία στο εργατικό δικαστήριο του Λονδίνου εκδικάζεται μια υπόθεση, η οποία εκ πρώτης όψεως δεν μοιάζει με τόσο σημαντική, ωστόσο η τελική απόφαση του δικαστηρίου δεν αποκλείεται να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου και να δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Η υπόθεση αφορά την αγωγή που κατέθεσε ο Αμριτ Μπανσάλ-ΜακΝάλτι, άλλοτε ποδοσφαιριστής των Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς (ομάδα στην οποία άνηκε από τα 14 του χρόνια), Κρόλεϊ Τάουν (ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός), υποστηρίζοντας ότι δεν τον προστάτευσαν από φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που —όπως ισχυρίζεται— κατέστρεψε την καριέρα του.

Ο πρώην διεθνής με την U21 της Βόρειας Ιρλανδίας διεκδικεί αποζημίωση για απώλεια επαγγελματικών ευκαιριών και ψυχική βλάβη. Η αγωγή βασίζεται σε γεγονότα που διαδραματίστηκαν τη σεζόν 2021-22, όταν αγωνιζόταν ως δανεικός στην Κρόλεϊ και —σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του— δεχόταν ρατσιστικά σχόλια από τον τότε προπονητή Τζόν Γιεμς.

Ο 66χρονος τεχνικός, είχε τιμωρηθεί με τριετή αποκλεισμό (ο οποίος ολοκληρώθηκε πριν από λίγους μήνες) από την αγγλική ομοσπονδία, τον μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ για υπόθεση διακρίσεων, αφού κρίθηκε ένοχος για 11 κατηγορίες χρήσης προσβλητικής γλώσσας. Άλλες τέσσερις κατηγορίες απορρίφθηκαν και μία έγινε δεκτή. Ο αρχικός αποκλεισμός του ήταν 17 μήνες, αλλά παρατάθηκε έπειτα από έφεση της ομοσπονδίας της Αγγλίας.

Ο Μπάνσαλ-ΜακΝάλτι κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου, παρουσία του Γιεμς και μάρτυρες από την ΚΠΡ, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής ακαδημιών Άλεξ Κάρολ, οι πρώην τεχνικοί διευθυντές Λες Φέρντιναντ και Κρις Ράμσεϊ καθώς και ο πρώην προπονητής Μαρκ Γουορμπάρτον.

Ο ενάγων υποστηρίζει ότι οι σύλλογοι απέτυχαν να τον προστατεύσουν από την κακοποίηση, γεγονός που —όπως λέει— οδήγησε στο τέλος της επαγγελματικής του πορείας και προκάλεσε σοβαρή ψυχολογική βλάβη. Σε έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, ζητά καθαρή αποζημίωση 7 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 12,75 εκατ. πριν από φόρους.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί ο ποδοσφαιριστής κατήγγειλε στον τεχνικό διευθυντή της ομάδας ότι δέχθηκε «ρατσιστικά πειράγματα» από τον προπονητή του στην Κρόλεϊ με τον Ράμσεϊ να του απαντά πως τέτοια γλώσσα είναι συνηθισμένη στις χαμηλότερες κατηγορίες!

Ο Ράμσεϊ κατέθεσε ότι άκουσε παράπονα για «πείραγμα», αλλά αρνήθηκε ότι του παρουσιάστηκε ως ρατσιστικό.

Ο δε Γιεμς παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε τη φράση «curry pizza» (για τις ινδικές ρίζες του), υποστηρίζοντας όμως ότι επρόκειτο για αστείο για να ανεβάσει τη διάθεση του παίκτη.

