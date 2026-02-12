Υπόθεση «οδηγός»: Ποδοσφαιριστής διεκδικεί 7 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση από συλλόγους γιατί δεν τον προστάτευσαν μετά από ρατσιστική επίθεση

Ο πρώην προπονητής του  είχε τιμωρηθεί με τριετή αποκλεισμό από την αγγλική ομοσπονδία, αφού κρίθηκε ένοχος για 11 κατηγορίες χρήσης προσβλητικής γλώσσας

Υπόθεση «οδηγός»: Ποδοσφαιριστής διεκδικεί 7 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση από συλλόγους γιατί δεν τον προστάτευσαν μετά από ρατσιστική επίθεση
12 Φεβ. 2026 21:41
Pelop News

Στην Αγγλία στο εργατικό δικαστήριο του Λονδίνου εκδικάζεται μια υπόθεση, η οποία εκ πρώτης όψεως δεν μοιάζει με τόσο σημαντική, ωστόσο η τελική απόφαση του δικαστηρίου δεν αποκλείεται να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου και να δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Η τιμωρία της Euroleague στον Γιώργο Μπαρτζώκα για ότι έγινε στο Ντουμπάι

Η υπόθεση αφορά την αγωγή που κατέθεσε ο Αμριτ Μπανσάλ-ΜακΝάλτι, άλλοτε ποδοσφαιριστής των Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς (ομάδα στην οποία άνηκε από τα 14 του χρόνια), Κρόλεϊ Τάουν (ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός), υποστηρίζοντας ότι δεν τον προστάτευσαν από φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που —όπως ισχυρίζεται— κατέστρεψε την καριέρα του.

Ο πρώην διεθνής με την U21 της Βόρειας Ιρλανδίας διεκδικεί αποζημίωση για απώλεια επαγγελματικών ευκαιριών και ψυχική βλάβη. Η αγωγή βασίζεται σε γεγονότα που διαδραματίστηκαν τη σεζόν 2021-22, όταν αγωνιζόταν ως δανεικός στην Κρόλεϊ και —σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του— δεχόταν ρατσιστικά σχόλια από τον τότε προπονητή Τζόν Γιεμς.

Ο 66χρονος τεχνικός, είχε τιμωρηθεί με τριετή αποκλεισμό (ο οποίος ολοκληρώθηκε πριν από λίγους μήνες) από την αγγλική ομοσπονδία, τον μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ για υπόθεση διακρίσεων, αφού κρίθηκε ένοχος για 11 κατηγορίες χρήσης προσβλητικής γλώσσας. Άλλες τέσσερις κατηγορίες απορρίφθηκαν και μία έγινε δεκτή. Ο αρχικός αποκλεισμός του ήταν 17 μήνες, αλλά παρατάθηκε έπειτα από έφεση της ομοσπονδίας της Αγγλίας.

Ο Μπάνσαλ-ΜακΝάλτι κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου, παρουσία του Γιεμς και μάρτυρες από την ΚΠΡ, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής ακαδημιών Άλεξ Κάρολ, οι πρώην τεχνικοί διευθυντές Λες Φέρντιναντ και Κρις Ράμσεϊ καθώς και ο πρώην προπονητής Μαρκ Γουορμπάρτον.

Ο ενάγων υποστηρίζει ότι οι σύλλογοι απέτυχαν να τον προστατεύσουν από την κακοποίηση, γεγονός που —όπως λέει— οδήγησε στο τέλος της επαγγελματικής του πορείας και προκάλεσε σοβαρή ψυχολογική βλάβη. Σε έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, ζητά καθαρή αποζημίωση 7 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 12,75 εκατ. πριν από φόρους.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί ο ποδοσφαιριστής κατήγγειλε στον τεχνικό διευθυντή της ομάδας ότι δέχθηκε «ρατσιστικά πειράγματα» από τον προπονητή του στην Κρόλεϊ με τον Ράμσεϊ να του απαντά πως τέτοια γλώσσα είναι συνηθισμένη στις χαμηλότερες κατηγορίες!

Ο Ράμσεϊ κατέθεσε ότι άκουσε παράπονα για «πείραγμα», αλλά αρνήθηκε ότι του παρουσιάστηκε ως ρατσιστικό.

Ο δε Γιεμς παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε τη φράση «curry pizza» (για τις ινδικές ρίζες του), υποστηρίζοντας όμως ότι επρόκειτο για αστείο για να ανεβάσει τη διάθεση του παίκτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:52 Αυτό είναι το φρούτο που αρέσει και διώχνει το λίπος από την κοιλιά
23:34 Αλύγιστος ο Ολυμπιακός, βλέπει ακόμη και την κορυφή στη EuroLeague!
23:23 Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα, ποιες περιοχές θα χτυπήσουν οι καταιγίδες τις επόμενες ώρες
22:58 Γεωργιάδης: Η Ζωή πήγε να μου κάνει μήνυση με… robe de chambre και έγινε ρεζίλι
22:55 Η Παρασκευή και 13 θα φέρει τύχη σε τρία ζώδια!
22:48 Το Δικαστήριο της ΕΕ ανοίγει θέμα επιστροφής κονδυλίων: «Πόλεμος» για τα 10 δισ. ευρώ της Ουγγαρίας
22:35 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ (3027)
22:31 Στα άκρα η Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms στον Χρυσοχοΐδη, κάνει λόγο για παρακράτος επειδή αστυνομικός ενημέρωσε τον Γεωργιάδη ότι τον μήνυσε
22:21 Τραμπ: Μπορεί να έχουμε συμφωνία με το Ιράν σε ένα μήνα
22:10 Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (servicers) βρίσκονται αντιμέτωπες με τρία μέτωπα
22:00 Στη Γαλλία συνελήφθησαν 9 ύποπτοι για απάτη ύψους 10 εκατ. ευρώ με την έκδοση εισιτηρίων για το Λούβρο και τις Βερσαλλίες
21:51 Πάτρα: Θρασύτατη ληστεία, μπήκε σπίτι 60χρονου και του άρπαξε αλυσίδα και σταυρό που φορούσε στον λαιμό!
21:41 Υπόθεση «οδηγός»: Ποδοσφαιριστής διεκδικεί 7 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση από συλλόγους γιατί δεν τον προστάτευσαν μετά από ρατσιστική επίθεση
21:31 «Κοιτάξτε την Ελλάδα», αποκάλυψη Politicο με τον Μερτς πιέζει για περισσότερες ώρες εργασίας
21:21 Νέα εξαφάνιση 14χρονου και συναγερμός στη Λάρισα
21:11 Πάτρα: Η φωτιά έσβησε, δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο
21:00 Νετανιάχου: Ο Τραμπ δημιουργεί συνθήκες για συμφωνία με το Ιράν, αλλά έχουμε επιφυλάξεις
20:51 Θεσσαλονίκη: Αναμορφωτικό μέτρο σε 15χρονο που διακίνησε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο συνομήλικής του
20:39 Έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού και συνελήφθη, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και συρμών
20:30 Nations League: Μεγαθήρια στον δρόμο της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ