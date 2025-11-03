Αμαλιάδα: Εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη την Κυριακή 9/11

Ο Δήμος Ήλιδας διοργανώνει την Κυριακή 9/11/ 2025 και ώρα 18:00, στο Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας, μια σημαντική επιστημονική εκδήλωση αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, ένα από τα πιο καίρια ζητήματα της εποχής μας, που μεταμορφώνει τη μάθηση, τις παιδαγωγικές πρακτικές και τον ρόλο τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του μαθητή.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη: Οι τεχνολογικές εξελίξεις του σήμερα και οι ανησυχίες για το αύριο», φιλοδοξεί να απαντήσει σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα, εξετάζοντας πώς η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας επηρεάζει την εκπαίδευση, την κοινωνία και την καθημερινότητα, από την καινοτομία έως τα ηθικά διλήμματα.

Οι ομιλητές θα επιχειρήσουν να φωτίσουν πτυχές του θέματος, όπως πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα σχολείο που ενδυναμώνει τον άνθρωπο στην εποχή της τεχνολογίας, και πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει σύμμαχος της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της μάθησης, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία.

Πρόκειται για ένα πνευματικό ταξίδι από τον φόβο στην κατανόηση και από την τεχνολογία στην ανθρωπιά.

Την εκδήλωση συντονίζει η μαθηματικός κα Βασιλική Δεδότση, ενώ κεντρικοί ομιλητές είναι ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, δρ. Γεώργιος Δάσιος και η περιφερειακή επόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, κα Αθανασία Μπαλωμένου.

Ειδικότερα, το αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γιώργος Δάσιος, θα παρουσιάσει την ομιλία με θέμα: «Τεχνητή νοημοσύνη: μόδα ή φαντασία», ενώ η περιφερειακή επόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και σύμβουλος εκπαίδευσης Αχαΐας, κα Αθανασία Μπαλωμένου, θα αναπτύξει το θέμα: «Μαθαίνοντας με την τεχνητή νοημοσύνη: το σχολείο του αύριο, σήμερα – προκλήσεις και προοπτικές».

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να ανοίξει έναν γόνιμο διάλογο για το μέλλον της εκπαίδευσης και της κοινωνίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη γνώση, την καινοτομία και πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο στο κέντρο της τεχνολογίας.

