Αμαλιάδα: Συνελήφθη για μπαράζ κλοπών σε καταστήματα και αυτοκίνητο – Μαχαίρι και χάπια πάνω του

Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Αμαλιάδα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιδας, έπειτα από έρευνα που τον συνδέει με σειρά κλοπών στην περιοχή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

12 Μαρ. 2026 11:51
Ενας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Αμαλιάδα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιδας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο σε συνοικισμό της Αμαλιάδας και κατά τη σωματική έρευνα που του έκαναν βρήκαν πάνω του ένα μαχαίρι και έξι ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και ακολούθησε η σύλληψή του.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι το διάστημα από τις 3 Ιανουαρίου έως τις 8 Μαρτίου 2026 ο ίδιος φέρεται να εμπλέκεται σε μία κλοπή αυτοκινήτου, αλλά και σε ακόμη πέντε κλοπές που σημειώθηκαν σε περίπτερο, μίνι μάρκετ, αρτοποιείο και κρεοπωλείο στην Αμαλιάδα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τις συγκεκριμένες υποθέσεις αφαιρέθηκαν συνολικά 1.760 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πακέτα τσιγάρων και είδη ένδυσης, συνολικής αξίας 6.000 ευρώ.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μπουφάν με κουκούλα και ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, τα οποία κατασχέθηκαν ως πειστήρια που εξετάζονται για τη σύνδεσή τους με τις κλοπές.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην Παράλληλη Εδρα Αμαλιάδας.

