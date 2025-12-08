Αμαλιάδα: Το Χριστουγεννιάτικο δένδρο φωταγωγείται στις 12/12

Ο Δήμος Ήλιδας φοράει τα γιορτινά του και καλεί μικρούς και μεγάλους στην επίσημη έναρξη της φετινής εορταστικής περιόδου, την Παρασκευή 12/12/ 2025 και ώρα 18:00, στην Πλατεία Αγίου Αθανασίου, στην Αμαλιάδα.

Η Αμαλιάδα θα πλημμυρίσει από φως, με τα χιλιάδες λαμπιόνια στους δρόμους και τις πλατείες, αλλά και τη φωταγώγηση του μεγάλου, εντυπωσιακού χριστουγεννιάτικου δέντρου, που ήδη θα δεσπόζει τις γιορτές στο κέντρο της πόλης.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τη χορωδία του Πολιτιστικού, Λαογραφικού και Μορφωτικού Συλλόγου «Η Έλισσα», ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες για τα παιδιά, με δημιουργική απασχόληση και παιχνίδι από «Το ξωτικό των Χριστουγέννων», αλλά και ξεχωριστές δράσεις από την διασκεδαστική ομάδα «Constantin».

Τη σκυτάλη θα πάρει ο καταξιωμένος ηθοποιός και πιανίστας Μελαχρινός Βελέντζας, ο οποίος θα προσφέρει μια μοναδική μουσική παράσταση στο πιάνο, γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία και μελωδίες. Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος Ήλιδας, κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, θα σημάνει επίσημα την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων και μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη συναυλία από το μουσικό συγκρότημα «ΡΟΥΑ ΜΑΤ», που θα γεμίσει την πλατεία με ρυθμό και γιορτινή διάθεση.

Η εκδήλωση αποτελεί τον προπομπό του πλούσιου προγράμματος Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Ήλιδας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025, τόσο στο κέντρο της Αμαλιάδας όσο και στον Πολυχώρο Πολιτισμού του Δήμου, προσφέροντας καθημερινά δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλους.

Ο Δήμος Ήλιδας σας προσκαλεί να ζήσετε μαζί την πιο φωτεινή και γιορτινή περίοδο του χρόνου!

