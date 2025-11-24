Αμαλιάδα: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
Στα χέρια των αστυνομικών, οδηγός στην Αμαλιάδα, το βράδυ της Κυριακής 23/11/2025.
Χωρίς να διαθέτει δίπλωμα εντοπίστηκε να οδηγεί άνδρας στην Αμαλιάδα, το βράδυ της Κυριακής 23/11/2025, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.
Οπως διαπιστώθηκε του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης, από το Τμήμα Τροχαίας Ήλιδας σε προγενέστερο χρόνο.
