Amazon: 14.000 απολύσεις λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης – «Αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;»

Ένα από τα μεγαλύτερα κύματα περικοπών των τελευταίων ετών ανακοίνωσε η Amazon, μειώνοντας το εταιρικό της προσωπικό κατά 14.000 θέσεις εργασίας. Παρά τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα του 2025, η εταιρεία επικαλείται την αυξανόμενη αυτοματοποίηση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία, όπως αναφέρει, έχει ήδη αυξήσει την παραγωγικότητα και περιορίσει την ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό σε πολλαπλά τμήματα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι περικοπές επηρεάζουν βασικούς τομείς της εταιρείας, όπως το ανθρώπινο δυναμικό (PXT), τις λειτουργίες (operations), τα devices & services, καθώς και την Amazon Web Services (AWS). Η εταιρεία ξεκίνησε την εσωτερική διαδικασία ενημέρωσης των εργαζομένων την Τρίτη, έπειτα από σεμινάρια στα στελέχη για τη διαχείριση των απολύσεων.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά τη διαρροή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, με την Amazon να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες και να υπογραμμίζει ότι πρόκειται για συνέχιση της στρατηγικής “λιτής” λειτουργίας που εφαρμόζεται από το 2022.

Η λογική πίσω από τις περικοπές

Στο εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό, η ανώτερη αντιπρόεδρος Beth Galetti αναγνώρισε πως οι περικοπές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης ανάπτυξης, εξηγώντας ωστόσο ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί «την πιο μετασχηματιστική τεχνολογία μετά το Διαδίκτυο» και επιτρέπει «ταχύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία».

«Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;» αναφέρει χαρακτηριστικά το σημείωμα. «Ο κόσμος αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Πρέπει να οργανωθούμε πιο λιτά, με λιγότερα επίπεδα και περισσότερη ευθύνη, ώστε να κινούμαστε πιο γρήγορα για τους πελάτες μας».

Η Galetti πρόσθεσε πως η Amazon θα προσφέρει στήριξη στους απολυμένους, με 90 ημέρες για αναζήτηση εσωτερικού ρόλου, αποζημιώσεις και παροχές μετάβασης.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Από το 2022 έως σήμερα, η Amazon έχει απολύσει περισσότερους από 40.000 εργαζομένους, σε μια περίοδο ριζικής αναδιάρθρωσης μετά την υπερπρόσληψη της πανδημίας. Το νέο κύμα αφορά κυρίως διοικητικές και τεχνολογικές θέσεις, ενώ η εταιρεία επενδύει επιθετικά σε υποδομές AI και αυτοματοποίηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι υλοποιεί πρόγραμμα μείωσης κόστους και διοικητικών επιπέδων, επιδιώκοντας «αυξημένη παραγωγικότητα με μικρότερες ομάδες». Όπως είχε δηλώσει, η τεχνητή νοημοσύνη «θα οδηγήσει σε περαιτέρω εξορθολογισμούς και αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών».

Η αγορά εργασίας υπό πίεση

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, σημείωσε πως η «αποκάλυψη» που φέρνει η ΤΝ είναι πλέον ορατή: η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ είναι σχεδόν μηδενική, καθώς οι επιχειρήσεις αυξάνουν την παραγωγικότητα με λιγότερο προσωπικό.

Η περίπτωση της Amazon αντικατοπτρίζει την παγκόσμια μετατόπιση στην αγορά εργασίας — ένα νέο περιβάλλον όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν δημιουργεί θέσεις, αλλά τις αντικαθιστά, προαναγγέλλοντας μια νέα εποχή εταιρικής «λιτότητας» μέσα στην τεχνολογική ευφορία.

