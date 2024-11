Αμερικανικές εκλογές 2024: Και η Τζόρτζια υπέρ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε την πολιτεία της Τζόρτζια, σύμφωνα με το NBC News, το CNN και την εταιρεία δημοσκοπήσεων Edison Research. Πρόκειται για μια από τις πιο διαφιλονικούμενες πολιτείες στην κούρσα για το Λευκό Οίκο, η οποία διαθέτει 16 εκλεκτορικές ψήφους.

Donald Trump wins Georgia, NBC News projects, notching a victory in a key battleground state that his campaign focused on as a must-win after he narrowly lost it in 2020. https://t.co/vezd9NxTbq

— NBC News (@NBCNews) November 6, 2024