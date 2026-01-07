Αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα: 7ήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε 7ήμερο εθνικό πένθος προς τιμή των θυμάτων της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ

Σημειώνεται ότι ο ακριβής απολογισμός της επίθεσης που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, δεν είναι ακόμη σαφής.

«Ένα μήνυμα για τους νέους μάρτυρές μας, που έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την πατρίδα μας. Πήρα την απόφαση να κηρυχθεί πένθος επτά ημερών προς τιμήν και δόξα των νέων, των γυναικών, των ανδρών που έπεσαν, που προσέφεραν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο», δήλωσε η κ. Ροδρίγκες στη δημόσια τηλεόραση.

«Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας. Οι εικόνες των σορών μού τρύπησαν την ψυχή, όμως ξέρω ότι έπεσαν μάρτυρες γι’ αυτή τη Δημοκρατία», επέμεινε.

Η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Μαδούρο και της συζύγου του είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 55 άνθρωποι, 23 στρατιωτικοί της Βενεζουέλας και 32 της Κούβας, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων δεν είναι γνωστός. Ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για συνολικά 70 έως 80 νεκρούς.

Αντιπρόεδρος της χώρας από το 2018, η Ροδρίγκες ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου ενώπιον του κοινοβουλίου, αφού την υποστήριξαν το Ανώτατο Δικαστήριο και ο στρατός.

Την Τρίτη διαβεβαίωσε αντιδρώντας στις επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τις οποίες οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη χώρα: «Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διοικεί τη χώρα μας, ουδείς άλλος. Κανένας ξένος δεν κυβερνά τη Βενεζουέλα».

