Αμερικανική πρωτοβουλία το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία επιμένει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Νέες συνομιλίες στη Γενέυη, πιέσεις προς τον Ζελένσκι

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποτελεί απλώς αναπαραγωγή ρωσικών αξιώσεων. Μέσω ανάρτησης στο Χ, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ χαρακτήρισε «κατάφωρα ψευδείς» τις σχετικές δηλώσεις δύο γερουσιαστών.

Η διαφωνία ξέσπασε μετά από ενημέρωση που έλαβαν μέλη της Γερουσίας από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Μάικ Ράουντς, ο κ. Ρούμπιο διευκρίνισε τηλεφωνικά ότι το έγγραφο δεν συνιστά επίσημη αμερικανική πρόταση, αλλά διαβιβάστηκε μέσω αμερικανού διπλωμάτη και περιέχει κυρίως «λίστα ρωσικών επιθυμιών».

Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι το σχέδιο συντάχθηκε από αμερικανικής πλευράς και αποτελεί βάση για διαπραγματεύσεις. Το κείμενο, που διέρρευσε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, προβλέπει μεταξύ άλλων την παραχώρηση κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία, τον δραστικό περιορισμό του ουκρανικού στρατού και την οριστική απόσυρση του Κιέβου από τη διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ. Παράλληλα προσφέρει δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να αφιχθούν σήμερα Κυριακή στη Γενεύη, όπου θα συναντήσουν Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Οι τελευταίοι έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία για το περιεχόμενο του σχεδίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως άτυπη προθεσμία την 27η Νοεμβρίου – ημέρα των Ευχαριστιών – για να λάβει απάντηση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χθες Σάββατο, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε μονολεκτικά «όχι» όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για την «τελική προσφορά» των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος του είναι «να τελειώσει ο πόλεμος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

