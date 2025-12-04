Αμετακίνητοι οι αγρότες: Κλειστή η Εγνατία στην Κομοτηνή, μπλόκο στον Προμαχώνα – Κινητοποιήσεις από Θράκη έως Πάτρα

Σταθερά στα μπλόκα παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τις γενικές συνελεύσεις να δίνουν το στίγμα της κλιμάκωσης. Το τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Κομοτηνή έχει κλείσει, το τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα με τη Βουλγαρία έχει διακοπεί για τα φορτηγά, ενώ νέες κινητοποιήσεις οργανώνονται σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.

Κλειστό τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Κομοτηνή

Στην «Εγνατία Οδό» έχει διακοπεί από τις 10 το πρωί και μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, στο τμήμα από τον Ανατολικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 567+500) έως τον Δυτικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 561+500).

Σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μακεδονίας – Θράκης, η κυκλοφορία εκτρέπεται στον ανατολικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και τα οχήματα περνούν μέσα από την πόλη, ακολουθώντας διαδοχικά τις οδούς Κωνσταντινουπόλεως, Ι. Σισμάνογλου, Ζυμβρακάκη, Κουρτίδη, Κοσμίου, Πρωταγόρα, Π. Τσαλδάρη, Κακουλίδου, Συμεωνίδου, Υψηλάντου, Μακαρίου Γ. και Μεραρχίας Σερρών, για να επανενταχθούν στην Εθνική Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης και κατόπιν στην Εγνατία, ανάλογα με τις συνθήκες, είτε από τον δυτικό κόμβο Κομοτηνής είτε μέσω των ανισόπεδων κόμβων Ιάσμου (οχήματα κάτω των 3,5 τόνων) και Βαφέικων – Ανατολικού Ξάνθης (οχήματα άνω των 3,5 τόνων).

Μάλγαρα: Στο πλευρό των αγροτών ταξί, φορτηγά και… νεκροφόρες

Στα διόδια Μαλγάρων, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά.

Στο μπλόκο έχουν ήδη σταθεί στο πλευρό τους αυτοκινητιστές με φορτηγά, ιδιοκτήτες ταξί, παραγωγοί λαϊκών αγορών, ενώ σήμερα έφτασαν στο σημείο και ιδιοκτήτες γραφείων τελετών με νεκροφόρες, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Ενισχύονται τα μπλόκα σε Ευζώνους, Χαλκηδόνα, Νησέλι, Κουλούρα

Στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, το μπλόκο που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου συνεχίζει να ενισχύεται. Αγρότες του Δήμου Παιονίας πραγματοποιούν συμβολικούς αποκλεισμούς εισόδου και εξόδου, επιτρέποντας τη διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Σήμερα αναμένονται στο σημείο αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας, που αποφάσισαν σε συνέλευσή τους να κατευθυνθούν προς τους Ευζώνους.

Παράλληλα, παραμένει το μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, με κινητοποιήσεις κυρίως τις μεσημεριανές ώρες.

Στον κόμβο Νησελίου, στην Εγνατία Οδό, αγρότες της Αλεξάνδρειας έχουν αποκλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Βέροια, διατηρώντας ανοιχτή μόνο μια δίοδο για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο προστίθενται συνεχώς τρακτέρ και αγροτικά από την Κρύα Βρύση Πέλλας.

Μπλόκο έχει στηθεί και στον κόμβο Κουλούρας (από 2/12), όπου οι αγρότες και κτηνοτρόφοι προς το παρόν δεν προχωρούν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας, αλλά οργανώνουν την περαιτέρω στάση τους.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα υπάρχουν ακόμη στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, αλλά και στον κόμβο Φιλώτα, στον άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, με τη συμμετοχή και μελισσοκόμων.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Φλώρινας αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν σήμερα πορεία με τρακτέρ και αγροτικά μέσα στην πόλη και στη συνέχεια να κινηθούν προς το τελωνείο Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Νέες κινήσεις σε Πιερία, Λαγκαδά και «Πράσινα Φανάρια»

Στην Πιερία, αγρότες στο Αιγίνιο έχουν στήσει δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης. Στη χθεσινή συνέλευσή τους αποφάσισαν μηχανοκίνητη πορεία εντός του Αιγινίου και συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου σήμερα το μεσημέρι.

Αύριο, Παρασκευή 5/12, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Επανομή, Τρίλοφο, Βασιλικά, Χαλκιδική, Γαλάτιστα και Τρίγλια προχωρούν στη δημιουργία μπλόκου στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Στις 20:00 απόψε, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Δήμου Λαγκαδά και της ευρύτερης περιοχής έχουν προγραμματίσει γενική συνέλευση για να «κλειδώσουν» την ημέρα και την ώρα δημιουργίας μπλόκου στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς εθνικής Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες βασικές οδικές αρτηρίες.

Έκλεισε το τελωνείο Προμαχώνα – Διέλευση μόνο για Ι.Χ., λεωφορεία και ασθενοφόρα

Από τη 1 το μεσημέρι έχει κλείσει για διεθνείς μεταφορές το τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας, τόσο για είσοδο όσο και για έξοδο, με εξαίρεση τα Ι.Χ., τα λεωφορεία και τα ασθενοφόρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η βασική κυκλοφορία και οι επείγουσες μετακινήσεις.

Το μπλόκο στον Προμαχώνα στήθηκε χθες το απόγευμα, με τη συμμετοχή μελισσοκόμων και εκπροσώπων εργατικών σωματείων, και παραμένει άγνωστο πότε θα ανοίξει ξανά πλήρως η δίοδος.

Στα αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνονται η άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων που εκκρεμούν, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από την ευλογιά, οι οποίοι τονίζουν ότι βρίσκονται σε οριακό σημείο για τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Μπλόκα και στη Δυτική Ελλάδα – Παρουσία αγροτών στην Πάτρα

Στη Δυτική Ελλάδα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη δυτική Αχαΐα κινητοποιήθηκαν με αφορμή την τελετή παράδοσης στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Μιντιλογλίου, στην Πάτρα.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική Πατρών – Πύργου, στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, και κατόπιν κινήθηκαν με αγροτικά οχήματα προς το Μιντιλόγλι, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων. Στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ. σταμάτησαν, όπου και ζήτησαν να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους στον υπουργό Υποδομών, Χρήστο Δήμα.

Νίκαια, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα: Η Θεσσαλία στο πλευρό των μπλόκων

Στη Νίκαια Λάρισας, οι αγρότες παραμένουν για τρίτη ημέρα στο μπλόκο, κρατώντας κλειστή την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο συγκεκριμένο σημείο. Το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς με νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα που καταφθάνουν από χωριά της Λάρισας, ενώ η κυκλοφορία γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων, με αποφάσεις της Τροχαίας.

Αντιπροσωπεία αγροτών της Νίκαιας βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια Λάρισας, όπου δικάζονται δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια στην περιοχή. Σε συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες, οι αγρότες επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να κλιμακώσουν τον αγώνα τους.

Στο πλευρό τους δηλώνουν πλέον και άλλοι κλάδοι: οδηγοί ταξί, παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών Λάρισας, αλλά και κλιμάκιο γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που εξέφρασαν δημόσια την αλληλεγγύη τους.

Στην Καρδίτσα οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκο πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, διαμηνύοντας ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν. Σήμερα βρίσκονται επίσης στα δικαστήρια της Λάρισας, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί κινητοποίηση έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας.

Στα Τρίκαλα, από χθες το μεσημέρι αγρότες έχουν αποκλείσει με τρακτέρ τα διόδια του Λόγγου, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Όπως δηλώνουν, τις επόμενες μέρες αναμένεται να ενισχύσουν το μπλόκο με επιπλέον τρακτέρ από τα γύρω χωριά, στέλνοντας μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν.

