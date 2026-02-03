Αμβούργο: Δύο συλλήψεις για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Έλληνας ο ένας δράστης

Για σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν ένας 54χρονος Έλληνας και ένας 37χρονος Ρουμάνος, σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές.

Κατά το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες εργάζονταν στο ναυπηγείο του Αμβούργου και φέρονται να παραβίασαν πλοία που προορίζονταν για το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Όπως μεταδίδει η Bild, στην κορβέτα «Emden» είχαν ρίξει πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στον κινητήρα, ενώ προκάλεσαν ζημιές σε σωληνώσεις παροχής φρέσκου νερού, αφαίρεσαν καπάκια δεξαμενών καυσίμων και απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων με το περιστατικό να γίνεται αντιληπτό λίγο πριν από την πρώτη αναχώρηση του πλοίου, στα μέσα Ιανουαρίου 2025, με προορισμό το Κίελο.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Αμβούργο και σε χωριό της Κομοτηνής, μετά από επιχείρηση των Αρχών του Αμβούργου σε συνεργασία με τη Γενική Εισαγγελία. Παράλληλα, έγιναν έρευνες σε κατοικίες υπόπτων στο Αμβούργο, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα. Ο συντονισμός των διασυνοριακών ενεργειών έγινε από την Eurojust, με έδρα τη Χάγη.

Ζήτημα εθνικής ασφάλειας

Η Εισαγγελία επισημαίνει ότι οι πράξεις θα μπορούσαν να επιφέρουν σοβαρές ζημιές ή καθυστερήσεις, επηρεάζοντας την εθνική ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης εντολέων, ενώ η ανάλυση των στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Γενική Εισαγγελία υπογραμμίζει ότι «μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας ισχύει η αρχή της αθωότητας».

Η κορβέτα «Emden» και το πρόγραμμα

Η κορβέτα «Emden», που καθέλκυστηκε στις αρχές Μαΐου 2024 στο ναυπηγείο Blohm + Voss, πραγματοποίησε την πρώτη μακρά δοκιμαστική πλεύση της στα μέσα Ιανουαρίου 2025. Ανήκει στις πέντε νέες κορβέτες κλάσης 130 που παραγγέλθηκαν το 2017, στο πλαίσιο εξοπλιστικού προγράμματος συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ.

