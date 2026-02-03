Αμυντική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον ο Δένδιας

Οι επαφές του υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Αμυντική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον ο Δένδιας
03 Φεβ. 2026 8:18
Pelop News

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εστίασε κατά την τοποθέτησή του σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών στην Ουάσιγκτον, στον στρατηγικό χαρακτήρα της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Νίκος Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα 2/02/2026 το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Chicago Council on Global Affairs, Λέσλι Βιντζαμούρι, ο υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ακολούθως, πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον εκτελεστικό διευθυντή της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), Τεντ Ντόιτς, τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο, καθώς και με τον πρόεδρο του Εβραϊκού Ινστιτούτου για την Εθνική Ασφάλεια της Αμερικής (JINSA).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:47 Χαροκόπος προς Δημοτική Αρχή: Τι απέγιναν οι «έξυπνες» υποδομές της Πάτρας;
11:41 «Δεν ήμουν μεθυσμένος – Ακολούθησα το GPS, δεν υπήρχε σήμανση»: Τι λέει ο μπασκετμπολίστας για τη σύλληψή του ΒΙΝΤΕΟ
11:37 Μ. Σπυρόπουλου: «Συνεχίζουμε με συνέπεια, νίκη κάθε Κυριακή»
11:30 Εγένετο ΔΙΑΣ στη Δυτική Αχαΐα
11:29 Δύο κοπές πίτας από το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας σε Ερύμανθο και Δυτική Αχαΐα
11:28 Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Έως 28 Φεβρουαρίου η οριστικοποίηση στοιχείων
11:26 Ιόνια Οδός – Κατολίσθηση: Ρήγμα 200 μέτρων στο βουνό – Σε εξέλιξη οι μετρήσεις και κρίσιμες αποφάσεις για τις εργασίες αποκατάστασης ΒΙΝΤΕΟ
11:23 Eurostat: Το 9,2% των Ευρωπαίων δυσκολεύεται να κρατήσει το σπίτι του ζεστό
11:20 Στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα: Επιβεβαίωσε η Lufthansa το ταξίδι πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό άνοιγμα
11:15 Λονδίνο: Τον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορούν ταξί χωρίς…. οδηγό
11:14 Τροχαίο στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών: Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
11:11 Μια σταγόνα που έγινε ζωή: Ρεκόρ αιμοδοσίας από τους καρναβαλιστές στην Αγορά Αργύρη
11:08 Η Τεχεράνη αποφασισμένη να «παγώσει» το πυρηνικό πρόγραμμα-Την Παρασκευή η συνάντηση με ΗΠΑ
11:00 Πάτρα: Συνεχείς έλεγχοι σε καταυλισμούς – Μπλόκο στην παραβατικότητα και δεκάδες συλλήψεις
10:59 Πάτρα: Ο Συλλόγος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη «Ζωή Γλυκιά» έκοψε πίτα ΦΩΤΟ
10:58 Πένθος στον Αίολο Αγυιάς για την απώλεια του Γιώργου Χατζαρά
10:56 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 54χρονης για απόπειρα εμπρησμού αυτοκινήτου με οινόπνευμα
10:53 Βιετνάμ: Επιβάτης έβαλε τα ρούχα του και προκάλεσε αναστάτωση ΒΙΝΤΕΟ
10:49 «Σπουδαία Πάτρα»: Σε προκατασκευασμένα και ακατάλληλα κτήρια μαθητές του Αγίου Βασιλείου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ