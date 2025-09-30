Αμυράς: Τι αποκάλυψε το πόθεν έσχες του

Τα πόθεν έσχες των 300 βουλευτών δόθηκαν χθες Δευτέρα 29/9/2025 στη δημοσιότητα

30 Σεπ. 2025 9:33
Pelop News

Η δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των βουλευτών αποκάλυψε και προσωπικές λεπτομέρειες, που κάποιες φορές οι βουλευτές προτιμούν να κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στην περίπτωση του Γιώργου Αμυρά, βουλευτή της ΝΔ, το πόθεν έσχες ανέδειξε ότι πρόσφατα παντρεύτηκε τον σύντροφό του, ο οποίος εργάζεται ως αρχιτέκτονας.

Ο Αμυράς, γνωστός για την επιμονή του σε χαμηλούς τόνους σχετικά με την προσωπική του ζωή, δεν είχε δημοσιοποιήσει την είδηση του γάμου του, κρατώντας την μακριά από τα ΜΜΕ. Το πόθεν έσχες, ωστόσο, έφερε την πληροφορία στο φως, επιβεβαιώνοντας την ένωση του ζευγαριού.
