Αν και τη νύχτα φθινοπώριασε, παραμένει ζεστός ο καιρός, η πρόγνωση για την Πάτρα σήμερα 22/9

Η σημερινή μέρα προβλέπεται γενικά αίθρια, με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, την ανατολική ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη. Από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα είναι σχεδόν παντού καθαρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα φυσούν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο κατά τόπους θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά στους 27 με 29 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά έως και 31°C. Στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη, το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς.

Αναλυτικά ανά περιοχή:

Μακεδονία – Θράκη: Ηλιοφάνεια, με ανέμους μεταβλητούς 3-4 μποφόρ. Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ που θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία 12-30°C, χαμηλότερη κατά 2-3 μονάδες στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Καλοκαιρία με θερμοκρασίες 15-31°C. Άνεμοι 3-4 μποφόρ.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 14-30°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι 5-6 μποφόρ, με εξασθένηση αργότερα. Θερμοκρασία 19-26°C, στη νότια Κρήτη έως 29°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Ηλιοφάνεια με βόρειους ανέμους 4-5 μποφόρ, στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 19-29°C.

Αττική: Ηλιοφάνεια, βόρειοι άνεμοι 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 19-29°C.

Θεσσαλονίκη: Καθαρός ουρανός, άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία 18-28°C.

Πάτρα: Ηλιοφάνεια, άνεμοι 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 50%.

