Αναδρομικά: Προθεσμία δηλώσεων, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Φορολογικές υποχρεώσεις και δυνατότητα ρύθμισης για χιλιάδες συνταξιούχους που έλαβαν αναδρομικά το 2024

24 Οκτ. 2025 9:02
Χιλιάδες συνταξιούχοι που εισέπραξαν αναδρομικά ποσά εντός του 2024 καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα. Ο φόρος που θα προκύψει από την εκκαθάριση πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Ο φόρος για τα αναδρομικά θα υπολογιστεί με βάση τις φορολογικές κλίμακες και τους συντελεστές εισφοράς αλληλεγγύης που ίσχυαν για κάθε έτος στο οποίο αφορούν τα ποσά. Από το τελικό ποσό θα αφαιρεθεί ο φόρος που παρακρατήθηκε κατά την καταβολή των αναδρομικών, συνήθως με συντελεστή 20%. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, η εισφορά αλληλεγγύης έχει καταργηθεί για τους συνταξιούχους, μειώνοντας τη φορολογική επιβάρυνση για τα πιο πρόσφατα έτη.

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών

Σε περίπτωση που η εφάπαξ καταβολή του φόρου είναι δυσχερής, οι συνταξιούχοι μπορούν να αιτηθούν ένταξη στην πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων

Οι συνταξιούχοι οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Για παράδειγμα, για αναδρομικά του 2022, η δήλωση υποβάλλεται στο έτος 2023, επιλέγοντας την επιλογή «Τροποποιητική δήλωση – Αναδρομικά Ε1». Οι δηλώσεις από το 2015 και μετά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με προ-συμπληρωμένους κωδικούς που ελέγχονται πριν την οριστική υποβολή.
