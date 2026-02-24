«Αναγνώριση και επιβράβευση», η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για την κλήση του Νίκου Δίπλαρου στην Εθνική

Το μήνυμα και τα συγχαρητήρια στον πατρινό γκαρντ

«Αναγνώριση και επιβράβευση», η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για την κλήση του Νίκου Δίπλαρου στην Εθνική
24 Φεβ. 2026 19:15
Pelop News

Για πρώτη φορά ο πατρινός Νίκος Δίπλαρος, που συνεχίζει την καριέρα του στην Καρδίτσα, κλήθηκε στην Εθνική Ανδρών και η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου του έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω social media αναφέροντας στο Facebook του Συλλόγου τα εξής:

Αυτός είναι ο λόγος που άλλαξε το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός-Παρί

«Ο δικός μας Νίκος, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών, για τα παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Πρόκειται για αναγνώριση και επιβράβευση της μεγάλης του προσπάθειας. Η χαρά και η ικανοποίηση μας είναι τεράστια γιατί ο Νίκος Δίπλαρος προέρχεται από τα σπλάχνα μας.

Μπράβο Νίκο, σου αξίζουν συγχαρητήρια, συνέχισε να (μας) δείχνεις τον δρόμο και να μας κάνεις υπερήφανους!»

