Ανακλήθηκε η άδεια εγκατάστασης ανεμογεννήτριας στην Ανω Ζήρια

Η Συντονιστική Ομάδα Ζήριας ανακοινώνει με ικανοποίηση, οτι κατόπιν της προσφυγής της, η Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αιγιαλείας εξέδωσε χθες Δευτέρα 3/11/2025, την απόφαση ανάκλησης της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την γίγα ανεμογεννήτρια στην Άνω Ζήρια.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση ανάκλησης βασίστηκε στις καταγγελίες των πολιτών και στην επιχειρηματολογία του δικηγόρου μας, και συγκεκριμένα στους ακόλουθους νομικούς ισχυρισμούς:

• Λανθασμένη Αδειοδότηση: η έγκριση είχε εκδοθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ε-Άδειες» ως «έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας».

• Νομική Παράβαση: η Διεύθυνση διαπίστωσε ότι τα έργα (όπως η κατασκευή θεμελίου και η τοποθέτηση οικίσκου ελέγχου για τον αιολικό σταθμό) απαιτούσαν Οικοδομική Άδεια.

• Απόφαση: η άδεια μικρής κλίμακας ανακαλείται, μαζί με κάθε άλλη πράξη που στηρίζεται σε αυτήν, διότι εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 2941/2001 και του άρθρου 29 του Ν. 4495/17.

Η Συντονιστική ομάδα Ζήριας ανέφερε: «Η σημερινή επίσημη απόφαση επιβεβαιώνει αυτό που τονίζαμε από την αρχή: η αδειοδότηση του έργου ήταν παράνομη. Αυτή η ανάκληση είναι αποτέλεσμα του κοινού, επίμονου και συλλογικού αγώνα των κατοίκων, του δικηγόρου μας και όλων όσων στήριξαν έμπρακτα την προσπάθεια. Όταν οι πολίτες ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Ο μόνος χαμένος αγώνας, είναι εκείνος που δεν δόθηκε ποτέ. Συνεχίζουμε, λοιπόν, συσπειρωμένοι και αποφασισμένοι μέχρι την τελική νίκη και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να καπηλευτεί τον αγώνα μας ιδίως σε αυτούς (όργανα του Δήμου Αιγιάλειας) που θέλησαν να μας αποτρέψουν από τον αγώνα μας ερχόμενοι ευθύς εξ αρχής σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του έργου για να λάβουν ψίχουλα. »

Ο Γιώργος Μπάλιας, Δικηγόρος – Αν. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο δήλωσε: «Αναμένουμε τις περαιτέρω ενέργειες της Πολεοδομίας Αιγιαλείας σχετικά με την υποχρεωτική επιβολή του προστίμου. Όπως προβλέπεται από το νόμο, η εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση νομιμοποίησης με νέα έγκριση Οικοδομικής Άδειας. Μέχρι τότε όμως, δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο. Σε περίπτωση όπου εκδοθεί η νέα οικοδομική άδεια, έχουμε το δικαίωμα να προσφύγουμε για την ακύρωση της. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση για την αποτελεσματική προστασία του τόπου μας.»

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



