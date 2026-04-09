Ανάλυση Guardian: Ο Νετανιάχου ως ο μεγάλος ηττημένος του πολέμου με το Ιράν

Η βρετανική εφημερίδα Guardian προχωρά σε μια αιχμηρή αποτίμηση της πρόσφατης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναδεικνύεται ως ο μεγάλος ηττημένος. Παρά τις πολυετείς προετοιμασίες και τις υψηλές προσδοκίες που ο ίδιος είχε καλλιεργήσει, η στρατηγική του φαίνεται να κατέρρευσε σε όλα τα επίπεδα, καθώς η σύναψη μιας εύθραυστης και ασαφούς κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν σηματοδοτεί την αποτυχία των προσωπικών του πολιτικών στοχεύσεων.

Για δεκαετίες, ο Νετανιάχου είχε επενδύσει το πολιτικό του κεφάλαιο στην υπόσχεση για οριστική εξάλειψη της ιρανικής απειλής. Ωστόσο, οι προβλέψεις του για άμεση πτώση του καθεστώτος στην Τεχεράνη και για έναν πόλεμο που θα διαρκούσε ελάχιστες ημέρες αποδείχθηκαν αβάσιμες. Η πραγματικότητα μιας παρατεταμένης σύγκρουσης διέψευσε τους ισχυρισμούς του, ενώ η διπλωματική του ισχύς κλονίστηκε σοβαρά. Παρά την έντονη πίεση που άσκησε στον Ντόναλντ Τραμπ για συνέχιση των επιχειρήσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως παραμέρισε το Ισραήλ κατά τις τελικές διαβουλεύσεις, προκρίνοντας τη σταθερότητα έναντι της περαιτέρω κλιμάκωσης.

Στο εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ, η κριτική είναι καταιγιστική. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη πολιτική και στρατηγική καταστροφή στην ιστορία της χώρας. Ο Γιαΐρ Λαπίντ υπογράμμισε πως το Ισραήλ δεν είχε καν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν λαμβάνονταν αποφάσεις κρίσιμες για την εθνική του ασφάλεια, ενώ ο Γιαΐρ Γκολάν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως μια ολοκληρωτική αποτυχία που θέτει σε κίνδυνο τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Ακόμη και στρατιωτικοί αναλυτές, όπως ο Άμος Χαρέλ της Haaretz, επισημαίνουν ότι οι κομπασμοί του Πρωθυπουργού για «ολοκληρωτική νίκη» αποκαλύφθηκαν ως κενές υποσχέσεις.

Τα αποτελέσματα επί του πεδίου ενισχύουν αυτό το συμπέρασμα. Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν παραμένει άθικτο και η επιβίωσή του από μια επίθεση τέτοιας κλίμακας μπορεί να εκληφθεί ως νίκη της Τεχεράνης. Τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου δεν εξαλείφθηκαν, ενώ οι νέες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να επιστρέφουν σε ένα πλαίσιο παρόμοιο με τη συμφωνία του 2015, την οποία ο Νετανιάχου προσπαθούσε επί χρόνια να τορπιλίσει. Την ίδια στιγμή, η διεθνής εικόνα του Ισραήλ έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά, με την υποστήριξη ακόμη και εντός των ΗΠΑ να βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η ανάλυση του Guardian καταλήγει στο ερώτημα ποιο είναι πλέον το νόημα της πολιτικής ύπαρξης του Νετανιάχου. Έχοντας στοιχηματίσει τα πάντα σε έναν πόλεμο που δεν πέτυχε κανέναν από τους κεντρικούς του στόχους, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σκληρή πραγματικότητα: η «υπαρξιακή απειλή» που υποσχέθηκε να εξαφανίσει παραμένει παρούσα, ενώ η «χρυσή ευκαιρία» να διεξαχθεί ένας τέτοιος πόλεμος με την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ φαίνεται πως χάθηκε οριστικά.

