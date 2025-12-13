Ανάπτυξη που πνίγεται

Παρά τους σταθερά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και τη σημαντική ενίσχυση του ΑΕΠ που αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό 2026, η πραγματική εικόνα για την κοινωνία παραμένει πιεστική.

Η ακρίβεια σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες απορροφά κάθε αύξηση ΑΕΠ και εισοδήματος, καθιστώντας τις όποιες θετικές μακροοικονομικές επιδόσεις δυσδιάκριτες στην καθημερινότητα.

Ενώ η οικονομία συγκλίνει με την Ευρωζώνη, οι πολίτες εξακολουθούν να αισθάνονται οικονομικά εγκλωβισμένοι, με το κόστος ζωής να υπονομεύει την αναπτυξιακή δυναμική και την κοινωνική συνοχή.

