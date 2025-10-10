Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη για τα Τέμπη: «Τελικά συγκάλυψη από την ΕΕ, λέει το ΚΚΕ μέσω Καραθανασόπουλου»

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε τις δηλώσεις του Αχαιού Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΚΚΕ Νίκου Καραθανασόπουλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, τονίζοντας πως η υπόθεση του “ξυλολίου” έχει λάβει νέα τροπή.

Στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών και στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΚΚΕ, Νίκου Καραθανασόπουλου, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Twitter (Χ) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Πρόσωπο με Πρόσωπο» το βράδυ της Πέμπτης (9/10), ανέφερε ότι «ο κ. Καραθανασόπουλος κατήγγειλε πως τελικά υπήρχε συγκάλυψη και συνωμοσία, όχι όμως από την Κυβέρνηση, αλλά από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων».

Σύμφωνα με τον υπουργό, όπως παρουσίασε την τοποθέτηση του στελέχους του ΚΚΕ, ο αξιωματούχος της ΕΕ «κατηύθυνε εσκεμμένα την έρευνα του ΕΟΔΑΣΑΜ προς το ξυλόλιο, ώστε να αποπροσανατολίσει από το πραγματικό αίτιο της έκρηξης στα Τέμπη, που – κατά το ΚΚΕ – ήταν τα έλαια σιλικόνης της επιβατικής αμαξοστοιχίας».

Επί 1,5 έτος από την ώρα που ο @velopky ξεκίνησε την ιστορία με το ξυλόλιο την οποία συνέχισε η @ZoeKonstant κατάφεραν με την σύμπραξη δυστυχώς του ΠΑΣΟΚ που κατάπιε αμάσητα τα παραμύθια αυτά, να πείσουν το 80% του Ελληνικού λαού ότι ο @kmitsotakis…



Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι, κατά τη θέση που αποδόθηκε στο ΚΚΕ, πίσω από την υπόθεση ενδέχεται να κρύβονται «τεράστια οικονομικά συμφέροντα εταιρειών παραγωγής υλικών και σιδηροδρομικών συστημάτων στην Ευρώπη».

Ο υπουργός, στη μακροσκελή ανάρτησή του, σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Επί ενάμιση έτος, από τότε που ο Κυριάκος Βελόπουλος ξεκίνησε την ιστορία με το ξυλόλιο – την οποία συνέχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και δυστυχώς συμμετείχε και το ΠΑΣΟΚ – κατάφεραν να πείσουν το 80% του ελληνικού λαού ότι υπήρχε κυβερνητική συγκάλυψη. Εκατομμύρια κόσμου κατέβηκαν στους δρόμους πιστεύοντας αυτό το σενάριο. Και τώρα, το ΚΚΕ έρχεται να πει πως η συγκάλυψη ήταν ευρωπαϊκή και όχι κυβερνητική».

Ο ίδιος καταλήγει ρωτώντας ρητορικά:

«Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω; Σύμφωνα με το ΚΚΕ, όχι μόνο η Κυβέρνηση δεν έκανε καμία συγκάλυψη, αλλά αντιθέτως έχουμε πέσει θύμα οργανωμένης συγκάλυψης με ευρωπαϊκή υπογραφή. Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η κοινή γνώμη σε αυτή τη συνταρακτική αποκάλυψη».

Η ανάρτηση του υπουργού προκάλεσε πλήθος σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της αξιοπιστίας των ερευνών και των αντικρουόμενων αφηγήσεων γύρω από τα αίτια της τραγωδίας στα Τέμπη.

