«Ανάσα» στην Περιμετρική της Πάτρας: Οι αγρότες ανοίγουν μία λωρίδα για τις μετακινήσεις των Χριστουγέννων

Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ανοίγει στην Περιμετρική της Πάτρα, στο ύψος της Εγλυκάδας, έπειτα από απόφαση των αγροκτηνοτρόφων που βρίσκονται στο μπλόκο, με στόχο τη διευκόλυνση της αυξημένης εορταστικής κίνησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη μετά από συνεννόηση μεταξύ των αγροτών και της Ελληνική Αστυνομία, με τους αγρότες να μετακινούν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του δρόμου, προκειμένου να αποδοθεί τμήμα του οδοστρώματος στην κυκλοφορία.

Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται αποκλειστικά από μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, τόσο προς Πύργο όσο και προς Αθήνα, ενώ η δεύτερη λωρίδα θα παραμένει ελεύθερη για λόγους ασφαλείας και για την εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών.

Όπως αναφέρει το ertnews, η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για Ι.Χ. οχήματα και όχι για φορτηγά, κατά τις χρονικές περιόδους που θα ανοίγει το μπλόκο.

Η ρύθμιση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών, με στόχο να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην Πάτρα και να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών.

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Σε αντίθεση με την Εγλυκάδα, τόσο στην Αιγιαλεία όσο και στη Δυτική Αχαΐα δεν πραγματοποιήθηκε χθες καμία κινητοποίηση διαμαρτυρίας, ενώ το ίδιο θα ισχύσει και σήμερα και αύριο, λόγω των Χριστουγέννων.

Ετσι, η μετακίνηση εκδρομέων και περιοίκων πραγματοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα και στις δύο περιοχές, τόσο στην Παλαιά όσο και στη Νέα Εθνική Οδό. Οσον αφορά την Αιγιαλεία, την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη, προκειμένου να συντονιστούν οι επόμενες κινήσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα Καλάβρυτα, όπου οι αγρότες έχουν αποφασίσει για το επόμενο τριήμερο να μην προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση, καθώς η περιοχή αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό και αναμένεται να δεχθεί χιλιάδες επισκέπτες.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από εκεί και πέρα, με υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι οδηγοί επιλέξουν να ταξιδέψουν για τις μέρες των Χριστουγέννων, καθώς στους δρόμους της χώρας επικρατεί ένα αλαλούμ από το πρωί. Ενώ οι αγρότες στα περισσότερα μπλόκα έχουν διαβεβαιώσει πως θα σταθμεύσουν στην άκρη των αυτοκινητόδρομων τα τρακτέρ τους, η Τροχαία επιμένει πως ο δρόμος παραμένει επικίνδυνος για τους οδηγούς με τα παραταγμένα τρακτέρ μέσα στον δρόμο.

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στην Αθηνών-Λαμίας. Από το Σχηματάρι και λίγο πριν τον κόμβο της Ριτσώνας και για να αποφύγουν οι οδηγοί το μπλόκο του Κάστρου έχει δημιουργηθεί ουρά 15χλμ., με τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Η Τροχαία έχει περιορίσει την κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα και κατευθύνει τους οδηγούς προς τον κόμβο της Ριτσώνας. Οσοι θέλουν να φτάσουν Λαμία θα πρέπει να περάσουν μέσα από τη Λιβαδειά.

Από δύο λωρίδες κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων προς την Αθήνα και από τρεις προς τη Θεσσαλονίκη στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στα Διόδια των Μαλγάρων, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Το ρεύμα προς Αθήνα απελευθερώθηκε χθες από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό. Την ίδια ώρα στο μπλόκο της Θήβας οι αγρότες δεν επιτρέπουν από τα αυτοκίνητα να διέρχονται του δρόμου, με αποτέλεσμα η Τροχαία να τους κατευθύνει προς παρακαμπτήριους.

