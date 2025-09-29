Αναστάτωση τα ξημερώματα στην Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε καφετέρια

Επίθεση με αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε καφετέρια επί της λεωφόρου Θησέως στην Καλλιθέα. Η έκρηξη καταγράφηκε λίγο μετά τις 4:00, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ενώ στη συνέχεια οι αρχές εντόπισαν υπολείμματα από γκαζάκια, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως εμπρηστικός μηχανισμός.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού, στην #Καλλιθέα Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 29, 2025

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο της επιχείρησης και στα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος.

Η υπόθεση ερευνάται από την Ασφάλεια, προκειμένου να εξακριβωθούν τα κίνητρα και να εντοπιστούν οι δράστες.

