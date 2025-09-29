Αναστάτωση τα ξημερώματα στην Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε καφετέρια

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:00. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

29 Σεπ. 2025 7:59
Pelop News

Επίθεση με αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε καφετέρια επί της λεωφόρου Θησέως στην Καλλιθέα. Η έκρηξη καταγράφηκε λίγο μετά τις 4:00, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ενώ στη συνέχεια οι αρχές εντόπισαν υπολείμματα από γκαζάκια, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως εμπρηστικός μηχανισμός.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο της επιχείρησης και στα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος.

Η υπόθεση ερευνάται από την Ασφάλεια, προκειμένου να εξακριβωθούν τα κίνητρα και να εντοπιστούν οι δράστες.
